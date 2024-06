Essai Dacia Duster The de 130 ch

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Quel look!

Essai Dacia Duster +20 Dacia fait bien d'écrire son nom en toutes lettres...

Le nouveau Duster, a une gueule d’enfer! En passant du concept Bigster de salon à la version commerciale Duster, les designers ont à peine user leurs crayons. Il s’agit tout simplement de la même voiture au look à la fois moderne et baroudeur. Il a beaucoup d’allure. Avec ses lignes fortes et tendues, il affiche un style futuriste inattendu.

Cette voiture n’a rien de « low cost » quand on la regarde. Vous le pensez plus massif en regardant les photos? Détrompez-vous! Les cotes sont très proches de l’ancien, il est même moins haut. Il rentrera donc dans les garages où passait son aïeul. Ne soyez pas timides… Si vous le trouvez joli, n’hésitez pas nous le dire dans les commentaires.

De l'espace et des astuces

Essai Dacia Duster +20 Alors? Vous en pensez quoi de l'intérieur de ce Duster? Dites-le en commentaires.

A bord, Dacia a fait sa révolution. Comme à son habitude, le constructeur ne tombe pas dans la course aux plastiques moussés. Mais le mobilier est robuste, ce qui devrait assurer une bonne tenue dans le temps. Surtout, la présentation est au top! Les aérateurs ne manquent pas de style. On trouve même une grande dalle hyper-connectée comme dans toutes les meilleures voitures du moment.

Côté compteurs, exit les aiguilles et place à un écran numérique. Le volant a changé de design, donnant au passage un coup de vieux aux autres modèles du catalogue sur ce point. Les fixations YouClip permettent d’organiser son intérieur à sa guise. L’habitabilité progresse notamment aux genoux à l’arrière pour plus de confort. Le coffre reste généreux avec 517 litres. Surtout, il peut accueillir le pack Sleep, pour pouvoir dormir à deux dans la voiture.

Une consommation maitrisée

Essai Dacia Duster +20 Les chromes disparaissent sur cette nouvelle génération de Duster.

Sur les routes andalouses, on doit d’abord s’habituer à la boite manuelle qui va avec ce moteur 3 cylindres essence mild-hybrid de 130 chevaux. Il a donc fallu placer une batterie dans l’habitacle, mais l’embonpoint s’avère limité. Il pèse à peine 1 300 kilos. Cela se ressent au volant, avec une bonne réactivité.

Il n’a pas les reprises d’une 911, bien entendu. On peut doubler un camping-car sans trop se faire peur sur une ligne droite entre deux épingles. Les consommations se maintiennent autour des 6 litres dans toutes les conditions. Il faut toutefois garder en tête que nous n’étions que deux à bord, avec moins de 20 kilos de bagages dans le coffre.

Pour résumer L’inflation n’a pas épargné ce nouveau Dacia Duster. Mais il offre encore plus de prestations, avec des technologies notamment à jour pour le confort et la sécurité. Le tarif de l’entrée de gamme la première génération démarrait à moins de 12 000 €. Il faut débourser désormais presque 20 000 € et plus de 28 000 € pour la version la plus chère. Mais même à ce prix, il demeure hyper compétitif dans son contexte actuel de concurrence. Si désormais en plus il a une plastique séduisante…

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

