Le Mans 2025 : Aston Martin y sera avec la Valkyrie AMR-LMH hypercar

Aston Martin n'a pas arrêté l'endurance, mais se concentrait sur la catégorie GT. Cette année c'est petite présence avec deux Aston Martin Vantage AMR LMGT3 du Heart of Racing et D'Station Racing. Le GT étant devenu "non officiel", il vaut mieux assurer sa présence en Hypercar avec les Ferrari, BMW, Toyota, Peugeot, Cadillac, Porsche Alpine et consort. Surtout que le règlement permet un équilibrage des forces en présence via la BoP.

Aston Martin annonce donc officiellement que deux Valkyrie AMR-LMH seront dans la Sarthe en juin 2025, mais aussi pour la saison 2025 du championnat du monde FIA WEC. Les prototypes qui ont été conçus "en secret" continuent leurs tests et vont bientôt prendre la piste officiellement. La Valkyrie ira même en IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025 (USA) avec Heart of Racing. A la base, il ne devait y avoir qu'une seule Valkyrie. Sauf que l'ACO a annoncé qu'à partir de 2025, les constructeurs devront engager forcément deux prototypes. Isotta se sent peut-être visé ? En tout cas Ason Martin approuve et embraye. Pour le WEC et le Mans, on devrait également retrouver Hear of Racing comme équipe qui "opèrera" la Valkyrie. Une façon pour Aston Martin de partager la charge financière de l'engagement ?

Pour Aston Martin, l'endurance a toujours été une vitrine de son savoir-faire avant une bascule vers des voitures plus grand tourisme que sportives radicales. Avec la Valkyrie, c'est un retour au premier plan qui est attendu. La voiture de route a été développée avec Adrian Newey (Red Bull) et est une véritable voiture de course homologuée pour la route. La version hypercar sera "bridée" par le règlement. La version de route a un V12 atmosphérique Cosworth de 6,5 litres.

Notre avis, par leblogauto.com

Belle réussite que cette catégorie hypercar pour l'ACO. On peut regretter que les prototypes ne doivent plus "dériver" d'un véhicule de route comme c'était prévu tout au début, mais au moins cela attire du beau linge. Cette année on a 23 Hypercar sur 62 engagements. Et donc là, l'ACO a attiré Aston Martin dans cette catégorie reine.

Reste à savoir une chose : le programme Valyrie LMH va-t-il servir de porte de sortie de la F1 au fiston Stroll ? Certaines rumeurs le disent...