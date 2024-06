24H du Mans 2024 H+4 : Ferrari fait le forcing

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

En tête, on trouve deux Ferrari. Mais, Si on a bien la 50 en 2de position, ce n'est pas la 51 en tête. C'est la #83 de Kubica/Schwartzman/Ye qui est en tête. Le début de course a été intense jusqu'aux premiers arrêts. Et même après, il y a eu quelques bisbilles comme la Ferrari relâchée dans les roues de la Cadillac #2. Pénalité.

Au fil des tours, les Ferrari semblent au-dessus du lot grâce à des relais plus longs. Après 4h de course, les trois premiers ont fait 5 arrêts quand d'autres en sont déjà à 7 ou 8. Mais est-ce que la stratégie tiendra jusqu'au bout ?

On a vu rapidement la Porsche 963 du Proton Competition repasser par les stands et perdre pas mal de temps. Mais, en Hypercar, c'est BMW qui perd gros avec la #20 du Team WRT qui a connu une grosse sortie de piste au virage 13. La voiture est repartie mais a dû s'arrêter pas mal de temps. Ils sont 37e, derrière les LMP2. Le souci c'est que cela va obliger à prendre quelques risques tout en étant patient. La course est longue mais pour eux un bon résultat semble terminé pour 2024.

Devant, on a donc les deux Ferrari, suivi de la Porsche Penske officielle #5 qui suit de prêt la Ferrari #50. La Toyota #8 a effacé la mauvaise qualification avec une stratégie agressive. Ils devancent la deuxième Ferrari officielle #51. La #7 a usé de la même stratégie agressive et est 7e derrière la Porsche 963 du Hertz Team Jota.

Du côté des Français c'est la soupe à la grimace pour le moment avec les Alpine qui sont 11 et 15e, et les Peugeot 19 et 20e. Pas avantagés par la BoP, les Peugeot ne peuvent rien espérer à la régulière. Rageant sans doute.

En LMP2 Vector Sport mène devant le Cool Racing et United Autosport. En LMGT3, La BMW M4 #46 du Team WRT avec Valentino Rossi au volant est en tête, devant Manthey EMA #91 et les Iron Dames #85. Le circuit va doucement s'enfoncer dans la nuit au fil des tours. La météo a évolué avec un risque de pluie vers 5h du matin. Mais aux 24 heures du Mans la météo reste capricieuse avec de possibles averses non prévues.