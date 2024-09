Volkswagen : les syndicats proposent la semaine de 4 jours

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

La marque VW a vu ainsi sa marge bénéficiaire s'effondrer à 0,9 % au deuxième trimestre, contre 4 % au premier trimestre. À titre de comparaison, les marges de Renault et de Stellantis étaient respectivement de 8,1 % et de 10 % au premier semestre.

Non seulement les remises ont été plus importantes que prévu, mais elles ont convaincu la direction que la base de coûts élevée en Allemagne mettait en péril la capacité de Volkswagen à rivaliser avec des concurrents plus agiles (voire subventionnés ? ), estiment même certains sources internes du constructeur.

Thorsten Groeger, directeur d'IG Metall pour la région de Basse-Saxe où Volkswagen est basé, a déclaré que les accords conclus entre l'entreprise et les syndicats lors des crises précédentes ont été conçus spécifiquement pour aider le constructeur automobile à traverser des situations difficiles et ne devraient pas être jetés par-dessus bord dans le cadre de la crise actuelle.

"Nous voulons développer le groupe avec comme objectif stratégique d'atteindre un rendement à deux chiffres. Et je ne parle pas de 2040, mais de 2030, et nous posons dès maintenant les bases pour cela", a-t-il déclaré jeudi.

Le géant de l'automobile est confronté à d’importants défis, aussi nombreux que complexes. Parmi lesquels figurent notamment le ralentissement de la demande de voitures et en particulier de véhicules électriques, la concurrence croissante chinoise … mais également une structure de gouvernance complexe qui, selon certains investisseurs et analystes, ralentit la prise de décision en temps de crise.

En mai, Arno Antlitz, directeur financier de Volkswagen, avait d’ores et déjà prévenu que le constructeur automobile européen avait deux ou trois ans pour se préparer à la concurrence féroce de l'étranger, et toute particulièrement celle la Chine.

Ces engagements voient le jour alors que le constructeur allemand a annoncé lundi qu'il envisageait de prendre une mesure sans précédent de fermer des usines en Allemagne et de mettre fin aux garanties d'emploi dans six de ses usines, dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 10 milliards d'euros.

Pour résumer

Alors que le groupe Volkswagen menace de fermer des usines et de mettre fin aux garanties d'emploi, les syndicats s'engagent à ne laisser « aucune idée inexplorée » pour résoudre la crise et sauver leur emploi.

Ils se disent ouverts pour discuter de toutes les alternatives. Parmi elles, figure en bonne place la semaine de 4 jours.

