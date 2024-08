USA : 50 M USD pour la transition des chaînes d’approvisionnement thermiques vers VE

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Le Michigan bénéficie de la plus grande part de ce financement avec 18,4 millions de dollars, reflétant l’importance de cet État dans le secteur automobile. Le financement est conçu pour être un catalyseur, permettant aux entreprises locales de se préparer aux nouvelles exigences du marché des VE, tout en préservant les emplois et en stimulant la croissance économique régionale.

Les fonds seront utilisés pour moderniser les infrastructures des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur, en vue de favoriser une transition rapide et efficace vers la production de nouvelles technologies.

Les États-Unis vont ainsi octroyer 50 millions de dollars à six États, dont le Michigan, l’Ohio, l’Indiana, le Kentucky, le Tennessee et l’Illinois.

Pour résumer

Le Ministère US de l'Énergie va accorder 50 millions de dollars à six États en vue de soutenir la transition des équipementiers et fournisseurs automobiles vers la production de composants pour véhicules électriques.



Les six États sélectionnés sont des acteurs historiques de l’industrie automobile des Etats-Unis, dotés d’un rôle crucial dans la production de véhicules à moteur thermique.



Ce programme de financement permet à ces régions de se repositionner en tant que leaders dans la fabrication de VE, en soutenant les fournisseurs dans l’adaptation de leurs équipements et processus industriels.



Le tout sur fonds d’élection présidentielle américaine.