Uchida, DG de Nissan : salaire réduit de 30 % depuis avril

Enquête d’un comité

Un comité enquête sur le dossier et a interrogé des employés de Nissan, mais n'a pas encore discuté avec les fournisseurs, a déclaré Uchida, qui gagne environ 673 millions de yens (4,3 millions de dollars) par an, lors d'un point de presse vendredi dernier. L'entreprise s'est également engagée à mettre en place une ligne d'assistance téléphonique pour répondre aux plaintes des fournisseurs de pièces détachées concernant les paiements.

Nissan rappelé à l’ordre

En mars dernier, Nissan a été rappelé à l’ordre par la Commission japonaise du commerce équitable pour avoir réduit les paiements aux principaux fournisseurs d'environ 3 milliards de yens entre janvier 2021 et avril de l'année dernière. Alors que le constructeur automobile a déclaré avoir remboursé le montant en janvier dernier, le régulateur antitrust a exhorté Nissan à mener des audits et des formations réguliers pour prévenir de futures violations.

« Le fait que nos partenaires commerciaux partagent leurs préoccupations montre que nous n’en faisons pas assez pour écouter leurs défis », a déclaré Uchida. "Je prends l'affaire au sérieux."

Le patron de Nissan a déclaré que l'entreprise avait aboli le système en vertu duquel les réductions de paiement étaient appliquées à certaines entités en avril 2023, et y avait mis fin pour les partenaires restants en avril de cette année. Elle a formé ses employés et développé des mesures de prévention sous la direction de la FTC (Japan Fair Trade Commission), et présentera ses plans au régulateur vers le mois de juin.

Sources : Bloomberg