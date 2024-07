Porsche : vers un rachat de Varta batteries électriques ?

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Lancé en 2019, le Taycan s'est vendu à plus de 40.000 exemplaires en 2023 (soit une hausse des ventes de +16,7% sur un an). Il s’agit du premier modèle électrique du constructeur, ce qui en fait un véhicule essentiel pour la marque allemande. Porsche s’est en effet fixé pour objectif de vendre 80% de voitures électriques en 2030.

La presse allemande a quant à elle évoqué une possible implantation aux Etats-Unis, une décision qui serait motivée par les subventions américaines accordées dans le cadre du plan de soutien US de l’Inflation Reduction Act (IRA). Une autre option serait l'approvisionnement en batteries par la filiale PowerCo du groupe Volkswagen, dont la production doit commencer en 2025. Mais à l’heure actuelle, aucune décision n'a encore été prise.

En réaction, le cours du titre de Varta a gagné près de 20% à la bourse de Francfort vendredi. L'action, actuellement cotée à un peu plus de 10 euros en valait presque 200 euros début 2021. L'entreprise est en effet lourdement endettée et en pleine restructuration, de ce fait l'investissement de Porsche serait une grande bouffée d’air …

Il est prévu dans un premier temps de transférer les activités V4Drive de Varta à V4Drive Battery, avant une participation potentielle de Porsche via une augmentation de capital. La réalisation d'un tel investissement par Porsche dépend de plusieurs facteurs : la réussite de l'audit préalable actuellement mené par le constructeur automobile et l’approbation de certaines parties prenantes du groupe Varta. "La question de savoir si Porsche réalisera un investissement n'est pas encore tranchée", précise Varta.

Porsche et Varta ont conclu un accord d'intention non contraignant, permettant à terme la séparation de la filiale en une entité indépendante, de telle sorte que Porsche puisse accéder au capital de V4Drive au moyen d'une participation majoritaire.

Pour résumer

Porsche étudie un possible rachat de l'activité batteries électriques au lithium-ion de Varta, fabricant allemand en difficulté.

Porsche et Varta ont conclu un accord d'intention non contraignant, permettant à terme la séparation de la filiale en une entité indépendante, de telle sorte que Porsche puisse accéder au capital de V4Drive au moyen d'une participation majoritaire.

Pour Porsche, filiale de Volkswagen, qui cherche désormais se développer dans les véhicules électriques, l’investissement dans Varta pourrait lui permettre de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques de batteries, comme le chinois CATL.

Elément non négligeable : en mai dernier, Porsche a lancé un rappel concernant plusieurs milliers de Taycan électriques. La batterie du véhicule phare du constructeur présentant des risque d’incendie.