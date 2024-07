Aramco acquiert 10% de Horse (JV Renault/Geely)

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Selon les trois partenaires, cette montée au capital de Aramco valorise Horse à 7,4 milliards d'euros. A noter que Renault et Geely conservent chacun 45% des parts de l'entreprise.

Aramco est quant à elle une major pétrolière appartenant à l'Etat saoudien, premier producteur mondial de pétrole.

En mars 2023, elle avait signé une lettre d'intention dans laquelle il affirmait vouloir détenir une part minoritaire de Horse Powertrain. Société officiellement lancée le 31 mai dernier, avec pour objectif de concevoir, produire et vendre des moteurs, transmissions ou batteries pour les voitures thermiques et hybrides.

L’entité compte environ 19.000 salariés sur 17 sites de production et 5 centres de recherche dans le monde, pour 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Renault et Geely lui ont transmis la propriété intellectuelle de leurs moteurs.

Horse intéressée par les carburants alternatifs

Au delà des moteurs thermiques, Horse souhaite également s'intéresser aux carburants alternatifs comme le méthanol vert, l'éthanol et l'hydrogène. "L'investissement d'Aramco permettra de soutenir la croissance de Horse Powertrain Limited et contribuera au développement d'une offre de groupes motopropulseurs et de carburants synthétiques compétitive", précise ainsi le communiqué.

"Les accords comprennent également des accords de collaboration pour Aramco et Valvoline sur les technologies, les carburants et les lubrifiants afin d'améliorer collectivement les performances de Horse", ajoutent les trois partenaires.

"La décarbonation de l'industrie automobile ne se fera pas en solo. Elle requiert que les meilleurs acteurs unissent leurs forces pour ouvrir de nouvelles voies et trouver des solutions innovantes", a déclaré à cette occasion Luca de Meo, DG de Renault.

Notre avis, par leblogauto.com

Pour Aramco, l'investissement peut sembler "modeste" vu les énormes bénéfices de l'entreprise saoudienne. Mais cela va permettre de « verdir » un peu son image, mais aussi de préparer l'avenir.

Nombreux sont ceux à penser que les moteurs thermiques hybrides qui fonctionnent avec des carburants alternatifs seront la solution et non le tout électrique forcé comme en Europe.

Sources : Renault, Geely