Accord Argentine / USA sur la production de minéraux critiques

L'accord "vise à promouvoir l'investissement dans l'exploration, l'extraction, le traitement et le raffinage, ainsi que le recyclage et la récupération des minéraux critiques, par le biais d'une coopération entre les parties, en particulier une assistance financière et technique", a indiqué le ministère argentin des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le document a été signé à Buenos Aires par la ministre argentine des Affaires étrangères, Diana Mondino, et le sous-secrétaire d'Etat américain chargé de la Croissance économique, de l'Energie et de l'Environnement, José Fernandez, effectuant une tournée dans la région.

"En signant ce mémorandum, les États-Unis et l'Argentine font progresser leur intérêt commun à soutenir la transition énergétique et à déployer des technologies énergétiques propres", a déclaré le gouvernement américain dans un communiqué de presse distinct.

D’autres accords avec Pérou et Chili

Washington a déjà signé un protocole d'accord sur la production de ces minéraux critiques et stratégiques, dont font aussi partie le nickel et le cobalt, avec d'autres pays de la zone, comme le Pérou et le Chili.

Avec la Bolivie et l'Argentine, le Chili fait partie du "triangle du lithium ", une zone qui pourrait contenir plus de la moitié des réserves mondiales d’un minerai indispensable pour produire des batteries des véhicules électriques et des smartphones.

En 2023, l'Argentine en était le quatrième producteur mondial, derrière l'Australie, le Chili et la Chine, selon les données de l'US Geological Survey.

Sources : AFP