Spyshot : un crossover pour la 1ère Ferrari électrique ?

Un véhicule attendu avec fébrilité

Qu’on le veuille ou non, et si beacoup de tifosis en font sans doute déjà des cauchemars, la première Ferrari 100 % électrique approche. Un modèle évidemment très attendu, tant il marquera un jalon dans l’histoire du cheval cabré et même de l’automobile tout court, un modèle qui a déjà fait l’objet des déclarations grandiloquentes des dirigeants de Maranello eux-mêmes. Le PDG Benedetto Vigna et le président John Elkann ont déclaré déjà à maintes reprises qu'ils avaient conduit la voiture, qu’elle serait « extraordinaire » et qu'ils étaient vraiment émerveillés par cette super voiture qui n'avait rien à envier aux autres voitures Ferrari en termes de performances, de luxe et de design. En même temps, ils n’allaient pas dire l’inverse, et l’on peut estimer que ces belles paroles laisseront les fans de marbre. Au niveau du son, Ferrari assure aussi travailler sur des « signatures sonores », car pour nous tous, une Ferrari, c'est peut-être une ligne mais avant tout un son, de préférence celui d'un V12. Les ingénieurs ont du pain sur la planche !

La première Ferrari électrique, pour l'instant encore sans vrai nom, sera dévoilée d'ici la fin de l'année prochaine pour arriver ensuite sur le marché en 2026. La voiture sera construite dans la nouvelle usine de Maranello qui vient d'être inaugurée, le e-building, et sera vendue en nombre limité comme toutes les autres super voitures du constructeur automobile au cheval cabré.

Un crossover ?

Des photos "d'espionnage", ou plutôt de "spotting", publiées par le compte Derek Photography ont récemment fuité sur la toile, montrant ce qui semble être un prototype électrique de Ferrari basé sur la carrosserie de SUV, sans doute une Maserati Levante, avec des optiques de Ferrari Roma. Ces images ont donné lieu à des spéculations selon lesquelles la future voiture 100 % électrique du cheval cabré pourrait à terme être un crossover, alors que l'on pourrait naturellement imaginer une supercar. Une sorte de mini Purosangue d'une longueur d'environ 4,8 mètres et un style qui rappelle vaguement celui du Porsche Macan. Nous ne pouvons évidemment pas en être sûrs, car Ferrari aurait très bien pu utiliser une carrosserie qui ne ressemble en rien à la version finale du modèle pour cacher son style.

Néanmoins, Ferrari a récemment affirmé que la technologie des batteries n'était pas encore assez mûre pour être adaptée à une supercar, et l'idée d'un crossover plus axé sur l'autonomie peut se comprendre. De plus, on ne peut s'empêcher de remarquer les roues nouvellement conçues, peut-être sans les caches aérodynamiques Ce prototype est équipé de 4 pots d'échappement mais force est de constater qu'ils sont faux. On aperçoit aussi des autocollants jaunes haute tension qui indiquent qu’il s’agit d’un véhicule électrique.

Nos confrères d’Italpassion suggèrent aussi que, dans la vidéo officielle de Ferrari sur l’inauguration du e-building, un « easter egg », soit un clin d’œil, apparaisse à environ 48 secondes, pendant un bref instant de quelques dixièmes de secondes, avec une Ferrari rouge bâchée dont la silhouette pourrait être la future Ferrari 100 % électrique. Les proportions s’apparentent à celles d’un coupé surélevé, sous un drap rouge, mais avec des proportions un peu différentes de celles du Purosangue avec lequel la confusion serait possible.

Selon Reuters, la Ferrari 100% électrique devrait coûter plus de 500 mille euros, mais le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, n'a pas voulu pour l'instant confirmer cette nouvelle. Même la nouvelle selon laquelle avec ce véhicule la production de voitures Ferrari de 14 000 à 20 000 unités par an n'a pas été confirmée. Rappelons qu'indépendamment de l'arrivée de la première Ferrari électrique, le constructeur automobile au cheval cabré a confirmé qu'il comptait continuer à se concentrer sur les moteurs à combustion interne, du moins tant que ses clients le lui demandent. Ce qui devrait être le cas encore un bon moment !