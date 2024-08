Skoda Superb Combi "Sleeper" : elle cache bien son jeu

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

La Superb est le vaisseau amiral de Skoda. Inaugurée en 2001, la grande berline du constructeur tchèque en est à sa quatrième génération, lancée en juin 2024. C’est la troisième génération qui a été la plus vendue à ce jour – 860 000 voitures, soit plus de la moitié des 1,6 million de modèles produits sur toutes les générations.

Pour rendre hommage à ce succès, Škoda UK a commandé une version spéciale unique, la Superb Sleeper Edition, basée sur la version la plus puissante de la gamme, la Superb Estate 2.0TSI 280 ch 4x4.

Faux semblants

« Sleeper » est une tendance de tuning dans laquelle il s’agit de préparer uniquement les éléments mécaniques d'une voiture plutôt passe-partout, pour booster ses performances, sans toucher à l'extérieur pour conserver l'impression d'être normale. Il s’agit donc de surprendre, en étant confronté à une berline familiale classique et presque banale qui cache en réalité un tempérament de feu. On est presque dans la veine philosophique de ce que propose Alpina pour les berlines BMW. Elle a été conçue au Royaume-Uni par RE Performance, qui s'était déjà faite remarquer en préparant une Octavia qui avait établi un record de vitesse terrestre pour la classe 2.0 litres avec 365 Km/h sur les salines de Bonneville en 2011.

200 CV en plus

La préparation mécanique pousse la puissance du moteur de 280 ch et 350 Nm de couple à 477 ch et 661 Nm. Pour obtenir ces valeurs, le moteur est équipé d'un turbo amélioré, d'un système de carburant révisé, d’améliorations sur l'admission et sur le refroidisseur intermédiaire. La hauteur de caisse est abaissée de 50 mm et reçoit une suspension à ressorts hélicoïdaux de course, ainsi que un kit de freins performants (comprenant des disques rainurés plus grands et des étriers améliorés).

Sage comme une image de Superb Combi

Afin de respecter totalement l’esprit « sleeper », l’apparence extérieure ne donne aucun signe de « radicalisation » des performances. Ne cherchez pas de bouclier agressif avec splitter, d’ailes élargies, d’aileron surdimensionné ou de diffuseur extravagant. L'édition spéciale semble aussi intacte que possible de l'extérieur et présente une livrée en Royal Green, une couleur introduite dans la gamme britannique en 2023 pour marquer le couronnement du roi Charles III. L'extérieur est complété par un intérieur en cuir perforé beige Cognac avec des coutures contrastées et une fonction de massage du siège conducteur.

Le modèle phare Lauren & Klement présente l'une des listes d'équipements les plus complètes du secteur. Les phares Full Matrix LED avec AFS (système d'éclairage avant adaptatif), les feux de jour à LED, le Lane Assist, un coffre à commande électrique avec pédale virtuelle, l'assistance au stationnement et une caméra de recul offrent tout le confort possible. On peut y rajouter la climatisation à trois zones, le pare-brise chauffant et le volant multifonction chauffant en cuir à trois branches, la navigation par satellite Columbus avec écran tactile de 9,2 pouces et Wi-Fi intégré ou encore un système audio CANTON.