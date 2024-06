Renault Grand Koleos : l'alliance Renault-Geely en marche

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Renault en Corée est à la relance. Pour l'ex-Renault-Samsung devenu Renault Korea Motors (RKM), a mis les "petits SUV dans les grands" avec ce Grand Koleos. Il est dévoilé à l'occasion du salon automobile de Busan et marque la relance de la marque, tant en Corée qu'en Asie. Piloté par la division coréenne, ce Grand Koleos diffère un peu esthétiquement des productions européennes. Pour autant, il conserve les atours d'un SUV "classique" avec une face avant très verticale, marquée par une calandre avec effet 3D, marque du style Vidal, et qui englobe les feux avant. Ces feux, c'est sans doute ce qui va changer le plus par rapport à "nos" SUV Renault avec une signature lumineuse double, en pointillés. Le reste est du classique comme on a dit, avec un capot horizontal, des ailes marquées par plusieurs plis et des arches de roues immenses, impression visuelle renforcée par les parties noires. Les portières sont dynamisées par le Y horizontal (emprunté à Peugeot ?). La ceinture de caisse est haute et on a en gros un rapport 2/3 1/3 pour les vitres latérales par rapport à la carrosserie. A l'arrière on a un bandeau lumineux inhabituel pour une Renault. Au final ce RKM Grand Koleos change sans réellement changer de style extérieur. En revanche, à l'intérieur, on a quelque chose de totalement différent des Renault actuelles et pour cause.

Un SUV chinois déguisé

+14

En effet, ce Grand Koleos de 4,78 m de long n'est pas une Renault, mais un Geely Monjaro. L'adaptation est visible (voir en fin de galerie), mais en regardant dans les détails, une grande partie du Geely est reprise. C'est le cas des optiques, rétroviseurs, etc. Les panneaux de carrosserie ont été redessinés et adaptés pour avoir le moins de modifications possible (histoire de coût). L'intérieur, lui est à 99,9 % celui du Geely Monjaro. Ce qui change ? Le logo sur le volant. Même pas la forme de ce dernier. On notera la présence de 3 écrans énormes de 12,3 pouces chacun en plus d'une vision tête haute de 25,6 pouces "virtuels".

Ce Grand Koleos est plus grand que le Koleos (4,67m). Mais, surtout, ce sont deux véhicules totalement différents dans leurs dessous techniques. Pas d'hybride rechargeable au programme, mais un "full-hybride" 245 chevaux qui associe un 4 cylindres de 144 chevaux et un moteur électrique de 100 kW. Un second moteur électrique de 60 kW aide au démarrage. Cette motorisation aussi est made in Geely. La boîte est une automatique à 3 rapports (!).

En plus de cette motorisation hybride inédite chez Renault, on retrouvera un 2 litres 211 chevaux essence avec une boîte DCT 7 plus classique en 2RM, ou une boîte automatique 8 rapports en version 4x4. Si vous pensez à 7 places, détrompez-vous. Il n'y a que deux rangs de fauteuils dans ce Grand Koleos. Cela permet d'afficher 633 litres de coffre.

Au final, ce Renault Grand Koleos serait une bonne proposition pour l'Europe, si Renault n'avait pas déjà le Renault Espace sur ce créneau (4,72m et 777 l de coffre). De toute manière, ce Grand Koleos n'est pas prévu pour venir en Europe. Pour le moment, c'est surtout une première pierre bien visible de l'association de Renault et Geely. La commercialisation doit intervenir d'ici la fin de l'année 2024 en Corée du Sud. L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient pourraient y avoir aussi droit.

Le Grand Koleos a même droit à sa version Esprit Alpine. Cela parle réellement en Corée ce genre de badge ?

Pour résumer Le Renault Grand Koleos est un nouveau SUV prévu pour l'Asie et d'autres marchés, mais à priori pas pour l'Europe. S'il reprend l'appellation Koleos, c'est un véhicule totalement différent du Koleos vendu en Corée du Sud puisqu'il est basé sur un véhicule chinois, le Geely Monjaro.

Thibaut Emme

Rédacteur

