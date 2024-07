Renault : Philippe Krief remplace Gilles Le Borgne

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

A partir du 1er septembre, donc, Philippe Krief sera nommé Chief Technology Officer de Renault Group. Il rapportera directement à Luca de Meo, le DG du groupe Renault. "Philippe Krief aura comme mission de conduire et façonner une équipe qui anticipe et surtout qui crée, qui identifie les innovations et produits d’après-demain, avec notamment comme challenge de développer en un temps record les prochains véhicules « intelligents » avant la concurrence".

Krief a visiblement donné satisfaction à de Meo, dans son rôle de patron d'Alpine en mettant en œuvre la stratégie d'électrification de la marque, mais aussi en suivant la piste de la combustion d'hydrogène avec le prototype Alpenglow Hy4.

Le Borgne reste au sein du groupe Renault, "appelé à d’autres missions stratégiques auprès du CEO". A 62 ans, Le Borgne a fait une énorme partie de sa carrière chez PSA en tant qu'ingénieur. Chez PSA, il a su anticiper certains changements de normes, tant sur les plateformes que les motorisations. En désaccord avec le patron Carlos Tavares, Gilles Le Borgne cède aux sirènes de Renault qui lui ouvre ses portes en 2020.

Chez Renault, Le Borgne sera dans le pool d'ingénierie du groupe, avant de devenir le Directeur Technique en novembre 2023. Il ne sera donc resté CTO que 9 mois. Un départ qui peut surprendre. Officiellement, c'est lui-même qui a pris la décision d'arrêter l'opérationnel et de rester conseiller du DG de Meo jusqu'à sa retraite "prochaine".

De Michelin à Renault, en passant par Ferrari

Il cède sa place à Krief, 59 ans, qui a débuté sa carrière d'ingénieur chez Michelin à la R&D. Après plus d'une décennie chez le Bib', Krief intègre le groupe Fiat en tant que responsable des châssis. Au sein du groupe, il dirigera plus de 2 années le département véhicules chez Ferrari, avant d'intégrer Alfa Romeo comme directeur technique, puis de revenir chez Ferrari dans ce même rôle.

Alpine et Luca de Meo sont venus le chercher à Maranello pour prendre la tête d'Alpine Cars, puis désormais la Direction Technique du groupe Renault. Philippe Krief aura pour mission de continuer sur la lancée de Le Borgne qui a su contribuer au redressement rapide et spectaculaire du groupe, via le plan Renaulution et réussi aussi la mise en place de GSR2.