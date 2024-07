Porsche agrandit la famille Macan avec la propulsion et le 4S

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Macan propulsion

Le Macan qui ouvre la gamme s’appuie sur une batterie haute tension d’une capacité énergétique brute de 100 kWh avec un seul moteur sur l’essieu arrière repris du Macan 4, d’une puissance de 340 ch, soit la moitié du véloce Macan Turbo. Mais, à vrai dire, cela devrait largement suffire pour la plupart des usagers ! La machine électrique dispose d’un onduleur à impulsions (PWR) de 480 ampères utilisant du carbure de silicium (SiC), un matériau semi-conducteur très efficace, pour une meilleure efficacité.

En combinaison avec le Launch Control, le Macan peut atteindre une puissance Overboost de 360 ch et un couple maximal de 563 Nm. Départ arrêté, la barre des 100 km/h est atteinte en 5,7 secondes, et la vitesse maximale est de 220 km/h. En renonçant à la transmission intégrale, le Macan est plus léger de 110 kg que le Macan 4 et dispose donc d’une autonomie combinée WLTP annoncée à 641 kilomètres.

Macan 4S

En plus de ce modèle « entrée de gamme », Porsche introduit également le Macan 4S qui s’intercale entre le Macan 4 et le Macan Turbo. Le 4S, tout comme les modèles qui seront présentés début 2024, dispose du système Porsche Traction Management à régulation électronique (ePTM), qui répartit la force motrice entre les essieux avant et arrière environ cinq fois plus rapidement qu’un système de transmission intégrale conventionnel.

Le Macan 4S bénéficie d’un nouveau moteur d’essieu arrière et d’un onduleur à impulsions SiC de 600 ampères. Avec le moteur du Macan 4 et du Turbo, la puissance système atteint 330 kW (448 ch), et augmente brièvement en Overboost jusqu’à 380 kW (516 ch). Le couple maximal avec le Launch Control est de 820 Nm. Le Macan 4S avec Launch Control réalise le sprint standard de 0 à 100 km/h en 4,1 secondes, sa vitesse maximale est de 240 km/h. L’autonomie combinée WLTP descend à 606 kilomètres, mais ces valeurs restent à prendre avec des pincettes.

Le Macan 4S est équipé de série du système de gestion électronique Porsche Active Suspension Management (PASM). Grâce à la suspension pneumatique adaptative avec correction d’assiette et réglage de la hauteur, le Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) et la direction de l’essieu arrière permettent d’optimiser encore plus le châssis vers la sportivité et le confort, si on le souhaite.

Une offre en finition qui s'élargit

Une nouvelle couleur extérieure, le gris ardoise neo, est désormais disponible pour tous les modèles Macan, de même que de nouvelles jantes 20 pouces pour la S. En outre, un nouveau Pack design tout-terrain est disponible en option pour tous les modèles. Une partie inférieure avant à géométrie modifiée augmente l’angle d’attaque jusqu’à 17,4 degrés selon le châssis (suspension pneumatique pour les niveaux du terrain spéciaux). En combinaison avec la suspension pneumatique adaptative, le Pack design tout-terrain augmente en outre la garde au sol de dix millimètres à 195 millimètres au niveau normal. Mais bon, on voit mal le Macan s’aventurer sur des chemins torturés et caillouteux…

Porsche propose ce pack en gris vesuvius et en couleur extérieure. La partie inférieure de l’avant, le bas de caisse, le cache de diffuseur et les rails de toit sont alors peints en conséquence. Des jantes design tout-terrain de 21 pouces, peintes en gris vesuvius, assorties au le véhicule, sont proposées. Les rails de toit peuvent être commandés au choix en noir, argent ou turbonite (Turbo uniquement).

Les prix pour la France n'ont pas encore été annoncés, mais en Allemagne, ils commencent à 80 700 euros pour le Macan et à 90 700 euros pour le 4S. Les livraisons sont prévues pour le second semestre de l'année.