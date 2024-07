Pagani découvre l'Utopia

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

Deux ans après le coupé, Pagani présente l'Utopia Roadster, la version décapotable tant attendue de l'hypercar italienne. La voiture sera dévoilée au public lors de la Monterey Car Week et sera construite en 130 exemplaires numérotés avec des prix à partir de 3,1 millions d'euros hors taxes.

Un roadster qui surveille sa ligne

Savant mélange de classicisme et de modernité, avec une touche de rétro surtout par l’intérieur inspiré de l’aéronautique, la roadster reprend évidemment les « gimmicks » Pagani du coupé : Les doubles phares arrondis, la calandre bombée, les feux arrière circulaires et, bien sûr, les quatre embouts d'échappement emblématiques.

Contrairement aux précédents roadster Zonda et Huayra, le projet a été développé parallèlement à celui du coupé. Pour cette raison, les premières données indiquées par Pagani dans le communiqué ne sont pas liées à la puissance ou aux performances, mais à celles du poids : 1 280 kg, le même que le coupé. La prouesse est dûe à un châssis monocoque repensé qui évite de lourds renforts et utilise plus de quarante de compositions composites au sein d’une même Hypercar. Il s'agit notamment du Carbo-Titanium HP62-G2 et du Carbo-Triax HP62.

1 voiture, trois possibiltiés

L'ouverture papillon des portes a été conservée, tandis que deux solutions sont prévues pour le toit : un hard-top avec une partie transparente et une béquille sur mesure (non transportable dans le véhicule) « le transformant en pièce de design à regarder et à admirer », et une capote en toile pouvant être placée dans une valise sur mesure à placer derrière les sièges. Ainsi Pagani propose une seule voiture qui peut se transformer en trois variantes « selon l’humeur » du conducteur. Spécifiques au Roadster, les tapis à thème nautique et la clé redessinée avec le profil de la voiture en configuration ouverte.

Un V12 et une boîte "artistique"

La mécanique de l'Utopia Roadster est identique à celle du coupé, avec le V12 biturbo de 864 ch et 1 100 Nm signé AMG, qui peut être combiné aussi bien avec la boîte de vitesses robotisée AMT avec palettes de changement de vitesse au volant qu'avec la nouvelle boîte manuelle à sept vitesses de Xtrac, dont le design bluffant permet d’admirer les rouages. La configuration comprend une suspension active, un différentiel autobloquant à commande électronique et des roues de 21 et 22 pouces avec trois types de pneus : Pirelli P Zero Corsa et P Zero Winter, tous avec des composés spécifiques pour l'Utopia.

Pagani a également travaillé en collaboration avec Pirelli pour présenter en avant-première le nouveau système Cyper Tire, qui permet aux pneus de communiquer avec l'électronique embarquée du véhicule pour fournir des données en temps réel sur les conditions de la route et l'adhérence pour adapter l'intervention des commandes et la gestion du groupe motopropulseur.

L'Utopia Roadster qui sera dévoilée au public à Monterey a été créée dans une configuration sur mesure : la finition extérieure comprend du carbone apparent Habanero Red, tandis que les intérieurs en cuir Grecale et en cuir Huayra avec des éléments anodisés semi-mats sur le tableau de bord sont un hommage à la Zonda Roadster personnalisée pour le premier client de Pagani, feu Benny Caiola, à qui la Huayra BC était également dédiée. La voiture Monterey sera également équipée du Sport Pack avec des éléments externes et internes en Carbo-Titanium et sera caractérisée par deux types différents de jantes en alliage pour chaque côté.