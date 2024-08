Mercedes AMG GT3 130Y Motorsport : débridée

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Cette année, Mercedes-AMG célèbre 130 ans de sport automobile sous le signe de l'étoile à trois branches. Le constructeur fait référence à la première compétition automobile, qui s'est déroulée de Paris à Rouen le 22 juillet 1894 et qui s'est terminée « par une victoire du moteur sous licence Daimler » …oubliant, tiens donc, de mentionner le fait qu’il s’agissait d’un véhicule Peugeot). Pour être encore plus précis, la victoire fut aquise par une De Dion à vapeur, mais elle fut disqualifiée...

On lâche les chevaux

Non contente de proposer une gamme très large, la GT3 est coiffée par cette édition encore plus puissante. Contrairement au modèle de base, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport n'est pas soumise aux limites d'homologation et à la balance de performance. Le moteur atmosphérique V8 AMG de 6,3 litres, sans bride d'admission d'air et avec un système d'échappement spécial, développe une puissance de 680 ch, contre 550 pour la GT3 « bridée ». Les composants aérodynamiques augmentent la déportance de 15 % par rapport au modèle de base GT3. Pour y parvenir, le splitter avant, les sorties d'air ailes, les jupes latérales, le soubassement et le diffuseur arrière sont modifiés.

L'aileron arrière plus large est affublé d’un système de réduction de la traînée (DRS), inspiré de la Formule 1 et du DTM, actionnable d’un simple bouton. Pour maintenir l'équilibre aérodynamique, les éléments actifs du plancher avant sont également déployés. En cas d'accélération ou de décélération latérale, les éléments actifs reviennent immédiatement à leur position d'appui d'origine. La vitesse maxi grimpe à 315 km/h contre 290, malgré un niveau d'appui élevé. Le système de freinage exclusif hautes performances s'inspire également de la Formule 1. Contrairement aux disques en acier obligatoires dans le règlement GT3, les disques de frein du modèle spécial sont en carbone.

En marge des 12 Heures de Bathurst, cette GT3 boostée a battu le record du tour le plus rapide au volant d’une GT sur ce tracé. 1’56”6054 sur la ligne pulvérisant la précédente marque de 1’59″2910 détenue par depuis 018 sur une Audi R8 LMS.

Clins d'oeil historiques

La Mercedes-Benz 300 SL W 194 de 1952 a servi d'inspiration pour le design du modèle anniversaire en édition limitée. Des éléments stylistiques classiques de la première voiture de course fermée de la marque caractérisent l'apparence extérieure de la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport. La peinture spéciale dans une couleur argentée exclusive rappelle évidemment les Flèches d'Argent. Les losanges bleus sur les ailes avant et le cadre coloré de la calandre font référence aux Mercedes pilotées en 1952 par Hans Klenk et Karl Kling dans la Carrera Panamericana et par Hermann Lang et Fritz Riess aux 24 Heures du Mans et qui portaient des éléments de design similaires. Des jantes en magnésium de 18 pouces optimisées en termes de poids et l'utilisation extensive d'éléments en carbone font le lien avec les voitures de sport de course de l'ère moderne, ainsi qu'un écusson AMG marquant sur le toit.

Visuellement, l'intérieur s'inspire des modèles Mercedes-Benz SLR 300 de 1955. Cette réminiscence est visible dans le revêtement des sièges en tissu à carreaux bleus ainsi que dans le revêtement des appuie-têtes et les passants de porte en cuir marron. Un autre point fort est le volant spécialement développé avec des boutons anodisés et des poignées en bois de noyer. De plus, chacun des modèles spéciaux en édition limitée porte un badge d'édition fixé sur la console centrale.

Les 13 Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport sont livées avec un pack d’accessoires complet. En plus d'une housse de véhicule, celui-ci comprend un équipement de course complet pour le pilote conçu en partenariat avec PUMA.

Le tarif est à l’avenant : il faut débourser 1 030 000 euros (ouf, pas 1 300 000 pour coller aux 130 ans !)