Les résultats des e-Trophées AMAM 2024 sont tombés !

Pour une fois, votre serviteur ne va pas vous parler de produit, d'essai d'une nouvelle auto, mais de … 21 nouvelles autos !

Tel était le programme de ces e-Trophées de l'AM-AM. Kesako ? Dans un monde globalement assez cloisonné, et peut-être un peu individualiste, tant du côté des médias que de celui des constructeurs, l'Association des Médias Automobiles et de la Moto a pour principal objectif de réunir ces acteurs pour le meilleur donnant-donnant possible. Défendre des éventuelles dérives, synchroniser les agendas constructeurs pour essayer de ne pas se télescoper, et de manière plus globale : pouvoir se réunir, et mieux se connaître, dans la convivialité !

2020, année du Covid, et un dispositif inédit pour rattraper tous ces lancements annulés/reportés : "On the Road Again" rassemblait alors, en deux jours, quelques 70 autos de tous types et 70 médias. Un sacré programme, couronné de succès.

Depuis, place aux e-Trophées, prix décernés aux meilleures autos électrifiées de l’année en cours. Le jury ? Des médias automobiles voire davantage orientés « tech », de très divers angles de vues : journalistes, blogueurs, youtubers, … peut-être parce que la somme de subjectivités mène à une certaine objectivité ?

Par rapport à 2020, nous bénéficions de moins d’autos, mais ici, une certitude : toutes les 21 autos seront essayées par tous, sur la durée complète de l’évènement ! Voilà qui donne une cadence plutôt élevée.

Les forces en présence :

Citadines et SUVs urbains : Lexus LBX, Mitsubishi Colt Hybrid, Nissan Juke Hybrid, Peugeot 208 Hybrid, Suzuki Swift Hybrid, Volvo EX30

SUVs compacts : Dacia Duster Hybrid, Honda e:NY1, ZR-V, Renault Scenic E-Tech, VW Tiguan, Hyundai Kona Electric

Grands SUVs : Honda CR-V, Kia EV9, Nissan Ariya 394, Subaru Solterra

Berlines et breaks : BMW i5 Touring, BYD Seal, Mercedes Classe E 300de, Porsche Panamera Turbo e-Hybrid, Toyota Prius HEV

2024 et GSR II : une grande histoire ...

Nous parlions d’objectivité, mais il est certain que tant changer d’autos fait largement ressortir toutes les différences : performances, confort, ergonomie, aides à la conduite, connectivité, qualité des matériaux, maniabilité, … quand il faut garder en tête les différences de tarifs des autos essayées.

On constate alors ici et là des soucis de connexion de téléphone via Android Auto (spécialement sur les japonaises et le peut-être trop sophistiqué iDrive BMW), et des manipulations de désactivations des alertes « 2024 » imposées par GSR-II : maintien de ligne actif et avertisseur de survitesse, parfois trop complexes voire rendues impossibles (Honda). Toute technologie est bonne à prendre, mais ici la manière de faire est bien souvent trop intrusive, avec des corrections de trajectoire hâtives, et des alertes de survitesse basées sur des informations de signalisation routière pas toujours fiables … En attendant la voiture totalement autonome, il est alors l’heure d’indiquer à la voiture que c’est bien le conducteur qui a le contrôle … et la liberté d’action !

Palmarès

Le palmarès final a été constitué des autos suivantes, dévoilé lors d’une soirée de clôture en la capitale, encore préservée de l’agitation des JO à venir.

Meilleure électrique : 1e : Renault Scénic E-Tech Electric 2e : BMW i5 eDrive 40 Touring 3e : Kia EV9

Meilleure Hybride rechargeable : 1è : Toyota Prius 2e : Mercedes Classe E 300de - 3è : Honda CR-V

Meilleure Hybride : 1e : Dacia Duster Hybrid 2e : Lexus LBX - 3è : Suzuki Swift Hybrid

Meilleur Grand SUV : 1/ : Kia EV9 – 2/ : Nissan Ariya - 3/ : Subaru Solterra

Meilleur SUV compact : 1/ : Renault Scenic 2/ : Hyundai Kona Electric - 3/ : Dacia Duster

Meilleure Familiale : 1/ : Renault Scenic 2/ : Kia EV9 - 3/ : BMW i5 eDrive 40 Touring

Meilleure Citadine : 1/ : Suzuki Swift Hybrid – 2/ : Volvo EX30 3/ : Mitsubishi Colt

Meilleur Intérieur : 1/ : Nissan Ariya 2/ : Mercedes Classe E 300de - 3/ : Hyundai Kona Electric

Meilleure Ergonomie : 1/ : Nissan Juke Hybrid 2/ : Kia EV9 - 3/ : Renault Scenic

Un prix « Coup de foudre » attribué par les membres de l’AM-AM a récompensé à nouveau le nouveau Dacia Duster.

Ainsi, le jury a été séduit par le style, le dynamisme et l’efficience de la Prius. Il n’est pas resté indifférent à la personnalité du Duster et de l’EV9, aux styles forts, et aux prestations de bon niveau. Le Scénic, voiture de l’année 2024, est bien couronné de succès avec deux e-Trophées : belle présence stylistique, intérieur moderne et épuré avec un système multimédia sous Android encore amélioré, prestations routières de qualité.

La meilleure citadine selon le jury est la plus simple … la plus petite, la plus légère, et donc la plus vivace, malgré tout sobre en carburant : la nouvelle Swift fait une entrée remarquée, même avec un petit moteur atmosphérique et une boite mécanique « à l’ancienne ». Et si l’avenir de l’automobile passait aussi par des autos rationnelles et agréables à conduire ?

Le Juke, le plus ergonomique

Le meilleur intérieur n’est pas décerné à une auto de cette année, strictement, mais l’Ariya continue de marquer les esprits à ce niveau. Son intérieur est épuré, ses commandes dissimulées dans le bois de la planche de bord ainsi que ses garnissages bleus en cuir et alcantara apportent un côté chaleureux certain à l’habitacle. Et que dire de ces moquettes denses proposées en accessoires ! De quoi voler la vedette à la bien plus moderne et onéreuse Classe E de dernière génération…

Enfin, au match de l’ergonomie, le Juke facelift a séduit : ses menus sont bien rangés, simples à manipuler. Il est encore généreusement pourvu en commandes physiques… Les écrans, en progrès, n’impressionnent guère par leur flamboyance, mais les réglages sont facilement accessibles et c’est le principal.

Merci au bureau

Merci au bureau de l’AM-AM pour l’invitation à ce jury e-Trophées 2024, doublement représenté par Le Blog Auto. Voilà une des très rares occasions de rouler autant d’autos différentes sur des itinéraires adaptés ; et cela dans la convivialité et une belle qualité d’organisation. Votre média prend alors rendez-vous pour d’autres lancements à venir avec toutes ces marques rassemblées : vive l’automobile !

Pour résumer Une belle troisième édition de ces e-Trophées AMAM. Les autos gagnantes hybrides et électriques ne font que confirmer leurs belles prestations, et l'aube de belles performances commerciales ? A vous de donner le change en concessions !

Arnaud Lescure

Rédacteur

