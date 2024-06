Kimera K39 : mission Pikes Peak !

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Trilogie K

La Kimera EVO37 de Kimera Automobili ressuscitait dans une version modernisée la Lancia Rally 037. L’EVO38 dévoilée en début d’année était une sorte d’histoire alternative, imaginant une Rally 037 qui aurait continué en Groupe B avec 4 roues motrice, conformément à un projet initial d’Abarth. La K39, comme l’indique le constructeur lui-même, est le troisième acte de Kimera, qui parle d’une nouvelle catégorie « Hyper retromod » : une véritable voiture de course, avec comme objectif de participer à Pikes Peak en 2025.

Hommage à la Lancia Beta Groupe 5

La K39 reprend la « gueule » des EVO37 et 38 mais en lui donnant un design type circuit "Silhouette" bodybuildée, qui fait référence à la Lancia Beta Monte Carlo Groupe 5 de l'équipe Martini Racing qui a dominé le Championnat du monde de prototypes entre la fin des années 70 et le début des 80. On reconnaît les énormes passages de roue arrière, le spoiler avant « pelle à tarte » très typé années 80 et l’imposant aileron, qui lui donne de faux airs de F40 de course.

La Beta Monte Carlo Groupe 5 a remporté deux titres constructeurs de Championnat du monde des voitures de sport (WSC) en catégorie 2L. en 1980 et 1981, ainsi que celui des marques pour 1980. Entre les deux saisons de WSC, Ricardo Patrese s’impose en décembre 1980 le Tour d'Italie automobile, avec deux autres rallymen, Markku Alén et Ilkka Kivimäki, pour ce qui est une épreuve mixte routes/circuits. La Beta Groupe 5, avec ses ailerons démesurés et ses énormes prises d’air latérales, s’est également imposée dans le championnat DRM qui a précédé le DTM, et a servi de base de développement pour la Rally 037 du WRC. La boucle est bouclée.

Un prototype taillé pour les nuages !

La création de Kimera Automobili est une voiture de course avec un châssis monocoque et une carrosserie en fibre de carbone, pour lesquels de nombreuses heures ont été passées dans la soufflerie virtuelle pour modéliser les formes d'une voiture qui, d'une part, rappelle fortement sa voiture inspirante, d'autre part, doit répondre aux plus hauts standards d'efficacité aérodynamique.

Kimera ne dit rien pour l’instant sur les caractéristiques techniques, mais on peut supposer que la base sera celle de l’EVO38, avec la transmission intégrale et 600 chevaux, sans doute gonflé pour Pikes Peak Le moteur reprend le concept de la Delta S4, en combinant compresseur et turbo.

En 2025 la K39 se lancera dans la "course vers les nuages".