Hyundai Inster : quand une Suzuki Ignis croise une Honda E

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Evidemment, chacun reste juge de ses goûts en matière de design. Ici, le Hyunda Inster joue à la fois la carte de la rondeur avec des ailes rebondies, des feux à signature lumineuse ronde, un parechoc avant rondouillard, et une partie haute rectiligne avec une ceinture de caisse marquée et des angles.

De face, il semble mélanger un peu de la Honda E avec le bandeau noir et les feux ronds, mais aussi de certains SUV avec un autre bandeau à la limite du capot. Ce bandeau intègre les clignotants. En revanche, on a comme un doute sur la durabilité de ces feux aussi bas (visuellement) quand dans certaines régions on se gare plus à l'oreille qu'autre chose.

L'arrière reprend la forme oblongue de l'avant, mais les feux sont positionnés en bandeau sous la lunette arrière. Hyundai reprend le thème cher à son design : les pixels. Pour le reste on est sur du design classique de SUV avec des épaulements d'ailes, et certains montant épais "pour faire solide". On notera de fausses barres de toit et un profil qui rappelle celui de l'Ignis, surtout au niveau du montant arrière.

A l'intérieur, on retrouve un peu un intérieur des années 2010. Cela lorgne aussi sur l'esprit Twingo avec des rondeurs appuyées, des aérateurs cylindriques et visibles, une grosse console centrale mais courte comme dans les monospaces d'antan. C'est peut-être là l'aspect design le plus intéressant de ce Hyundai Inster.

Outre la console courte qui permet facilement de passer d'un côté à l'autre à l'avant, tous les fauteuils se replient à plat, même celui conducteur. Pratique. A l'avant, on peut choisir une option banquette. A l'arrière la banquette est 2 places avec une possibilité de coulisser, d'incliner et de rabattre 50/50 (et non 2/3 1/3).

Pour ses dessous, l'Inster dispose d'une batterie li-ion de 42 kWh de série, avec une 49 kWh en option. Un seul moteur électrique qui développe 71,1 kW (97 ch) pour la version standard et 84,5 kW (115 ch) pour la "longue autonomie". 147 Nm de couple dans les deux cas. A l'ancienne jusqu'au bout !

Selon Hyundai, son Inster sera homologué WLTP mixte pour plus de 355 km sur une seule charge pour la batterie 49 kWh. Cela correspond à 15,3 kWh/100 km WLTP. Pour la charge, de série l'Inster dispose d'un chargeur courant alternatif (AC) de 11 kW. La charge rapide à courant continue DC est aussi disponible jusqu'à 120 kW ! On est donc (en conditions optimales) sur une demi heure pour un 10-80%. A noter que le véhicule est compatible V2L (Vehicle-to-Load) ce qui veut dire que l'on peut alimenter des appareils en 110 ou 220 V pour les utiliser ou les charger.

Le Hyundai Inster va d'abord débarquer en Corée du Sud cet été avant d'arriver en Europe, Moyen-Orient, et Asie-PAcifique sans plus de précision sur la date. La gamme sera complétée plus tard par un Inster Cross qui devrait avoir les atours d'un baroudeur des bacs à sable.

Notre avis, par leblogauto.com

Il est un peu bizarre ce Hyundai Inster. Ni beau ni moche, bien au contraire, serait-on tenté de dire. Certains accrocheront directement à sa bouille limite kei car, d'autres pas du tout. Techniquement il est intéressant avec sa modularité "à la Twingo mk1". Pour l'exécution, Hyundai utilise des matériaux recyclés. Il faudra voir en condition réelle, mais sur les photos certains éléments font "cheap" comme dans certains productions nippones avec plastique recyclé.

Gros plus : un intérieur clair ! C'est trop rare de nos jours. Quand à la fiche technique, avec un 0 à 100 km/h en pratiquement 12 secondes, avec une vmax à 140 km/h on est dans les années 1990/2000. Largement suffisant vous nous direz.

Hyundai INSTER Specifications

Dimensions (mm): Length: 3,825 Wheelbase: 2,580, Width:1,610 Height: 1,575

Head room (mm): Front: 1,028 (Sunroof: 987) / Rear: 982

Leg room (mm): Front: 1,050 / Rear: 885

Luggage space (VDA): 280 liters (up to 351 liters with sliding rear seats)

Max tire size: 205/45 R17

Wheel options: 17-inch alloy, 15-inch alloy, 15-inch steel with wheel covers

Battery: Standard: 42 kWh / Long-Range: 49 kWh

Voltage: Standard: 266 V / Long-Range: 310 V

Max power: Standard: 71.1 kW and 97 PS / Long-Range: 84.5 kW and 115 PS

Max speed: Standard: 140 km/h / Long-Range: 150 km/h

0-100 km/h: Standard: 11.7 s / Long-Range: 10.6 s

Projected max driving range (WLTP): Exceeding 300 km (Standard Range)

Target: 355 km (Long-Range with 15-inch wheels)

Projected consumption: 15.3 kWh/ 100 km (with 15-inch wheels)

AC OBC: 11 kW (std)

AC charging time (at OBC power): Standard: 4 hours (16A)

Long-Range: 4 hours 35 minutes (16A)

10-80% fast charging: 30 mins (both models, under optimal conditions when using High-Power Chargers (DC with a minimum output of 120 kW))

ADAS features: Surround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Blind-spot View Monitor (BVM), Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5), Lane Keeping Assist (LKA) and Lane Following Assist (LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safe Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC)w/ Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) and Rear Occupant Alert (ROA), Parking Distance Warning (PDW) Front and Rear, Rear View Monitor (RVM).

Exterior colors: Atlas White*, Tomboy Khaki*, Bijarim Khaki Matte, Unbleached Ivory, Sienna Orange Metallic*, Aero Silver Matte*, Dusk Blue Matte, Abyss Black Pearl, and Buttercream Yellow Pearl.

Interior colors: Black, and Khaki Brown and Newtro Beige two-tone with full cloth trim