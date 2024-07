Hennessey Mammoth 400 : surtout pour le look

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Le Hennessey Mammoth 400 est le résultat d'un réglage basé sur le RAM 1500 Laramie de 2024. Sous cette forme, le pick-up américain acquiert une apparence encore plus « méchante ». Etrangement, c’est la version Laramie qui reçoit cette préparation, sachant qu’il s’agit d’une version de niveau intermédiaire du Ram 1500. Il comprend des phares et des feux arrière à LED de série, des sièges en cuir chauffants et ventilés, un écran tactile Uconnect 4 standard de 8,4 pouces, un affichage de groupe numérique de 7 pouces et une fonction de mémoire. L'écran tactile Uconnect 4C de 12 pouces est disponible.

Clin d'oeil à la légende Viper

Le pack comprend de nouveaux pare-chocs, des jupes latérales aux dimensions généreuses, des ailes peintes et des séparateurs en fibre de carbone. La livrée propose au choix un trio de peintures qui rendent hommage à la Dodge Viper, sur une base de couleurs rouge, blanc et bleu. En son temps, Hennessey avait en effet développé une Viper Venom TwinTubo de plus de 1000 chevaux...

Les pick-up Hennessey Mammoth 400 sont disponibles en GTS Blue avec des rayures blanches, Viper Red avec des rayures blanches et Viper White avec des rayures bleues. Les jantes en alliage de 22 pouces, avec une finition noir satiné ou noir brillant, et un échappement Borla avec des embouts en fibre de carbone complètent la panoplie.

Un V8 bientôt au placard

Côté moteur, la cavalerie est assurée par un moteur V8 HEMI de 5,7 litres qui fait sa tournée d’adieu avec cette génération de Dodge RAM, norme antipollution plus strictes oblige. Pour rappel, ce bloc Le moteur est équipé d'un calage variable des cames (VCT) et d'un système à cylindrée multiple qui arrête quatre des huit cylindres du moteur lorsqu'il fonctionne entre 1 000 et 3 000 tr/min, afin d'économiser du carburant. Le Hemi V8 est également disponible (obligatoire pour les années modèles 2023 et 2024) avec un système eTorque légèrement plus puissant avec un moteur-générateur fourni par Magneti Marelli ajoutant 16 ch et 66 Nm de couple. Hennessey ne mentionne pas d’optimisations mécaniques, ce qui laisse penser que sous le capot sont disponibles les 400 ch et 555 Nm de couple de base du bloc.

L’édition limitée ne comptera que 250 exemplaires pour rendre hommage au dernier modèle Ram à être équipé du V8 HEMI, Ram abandonnant le moteur emblématique après 2024. Oui, même aux « States », les gros moulins voient leurs jours comptés.