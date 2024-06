A la découverte du nouveau Citroën C3 Aircross

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Déjà, il a quoi de différent par rapport à la C3 "normale" ce C3 Aircross ? Visuellement, il est plus large. Mais, il conserve cette face avant qui mélange à la fois des angles arrondis et la rectitude des signatures lumineuses des optiques. Un peu comme le logo Citroën fait d'un ovale et de bâtons (les chevrons). Pour le design, Pierre Leclercq, directeur du Design Citroën, et ses équipes ont dû se creuser les méninges pour offrir visuellement un "waouh effect" tout en restant dans un budget contenu. Car c'est l'autre point de ce SUV du segment B, il doit rester abordable dans un monde automobile où l'inflation est galopante et où la moindre voiture frôle les 20 000 € de base. C'est d'ailleurs dans cet esprit d'économie d'échelle que le C3 Aircross et la C3 partagent les optiques, le capot, les soubassements. Pour autant les ingénieurs ont réussi à donner un comportement différent aux deux véhicules avec des ressorts plus fermes à l'arrière sur le C3 Aircross. Il est prévu pour embarquer plus de poids que la C3. Sinon, ce Citroën C3 Aircross a tous les atours du SUV moderne avec des ailes très marquées. On peut noter une cascade de plis depuis le capot vers les arches de roue. Ces arches sont soulignées par un arc de plastique noir. A l'avant on a un "ski" en "plastique d'aluminium" stylisé. Combiné avec le toit bicolor et de fausses barres de toit noires, on a un véhicule qui veut se faire plus gros qu'il n'est. 4,39 m tout de même pour "un segment B" officiellement.

Taille contenue mais espace à bord généreux

Lancer le diaporama

Citroën C3 Aircross 2024 +25

Ce C3 Aircross veut ménager la chèvre et le chou avec une taille contenue tout en offrant 7 places. Evidemment, les places du rang 3 sont escamotables pour dégager du volume de coffre et lorsqu'elles sont déployées, le coffre devient symbolique. Mais cette flexibilité plait et selon Laurence Hansen Directrice du Produit et de la Stratégie Citroën dans des propos rapportés par Arnaud, la version 7 places est pressentie pour faire 20 % du mix des ventes, tout de même.

L'intérieur est celui de la berline C3 avec une planche de bord ultra-horizontale. Elle ressemble à un empilement de traits droits avec des équipements et aérateurs posés ci et là. Là aussi on sent que des "économies intelligentes" ont été faites pour réussir à proposer un véhicule familial à moins de 20 000 € en version essence turbo 100 MT6 (19 400 € !). Citroën fait du Dacia, et vice-versa.

Mais Citroën, au moins dans son discours, continue de parler de confort "à la Citroën" avec les suspensions Citroën Advanced Comfort®, de nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort® (non disponible au rang 3 NDLA). Le C3 Aircross sera disponible à la fois avec une motorisation 3 cylindres essence turbo d'entrée de gamme, de 75 kW (100 ch) associée à une boîte de vitesses manuelle 6 rapports. A voir si ce petit moteur ne devient pas gourmand et pénible une fois le C3 Aircross chargé.

Sinon il y aura une version hybride essence de 100 kW (136 ch) associant un bloc thermique 1,2 litres 3 cylindres turbo (géométrie variable) associé à une boîte e-DCT qui contient un moteur électrique 48 volts de 21 kW (28ch) avec une petite batterie lithium-ion. Enfin il y a une version 100% électrique (pas de version 7 places pour ce VE) avec un moteur 83 kW (113 chevaux) et une batterie "entrée de gamme" LFP (lithium fer phosphate) de 44 kWh. La LFP n'a pas les performances de puissance des autres batteries lithium mais a une grande tenue dans le temps et surtout un prix plus abordable. Plus de 300 km sur une charge sont attendus. Une deuxième version électrique avec une batterie de plus grande capacité et autre chimie sera disponible en 2025 pour plus de 400 km d'autonomie.

Notre avis, par leblogauto.com

Lancer le diaporama

Citroën C3 Aircross 2024 +25

Selon Arnaud Lescure, Citroën lance un vent frais de plus de simplicité dans l’automobile. En affirmant son design tout en gardant le confort en valeur forte ! L’auto a une certaine prestance pour un "petit" SUV compact, avec des ailes élargies qui lui donnent un peu plus de muscles que sa petite soeur C3. On note de sympathiques couleurs, fait qui devient rare de nos jours…

L’intérieur est joliment dessiné, avec un Head-Up Display lui donnant une certaine personnalité, agréable à l’usage sur la C3. L’auto a le gabarit d’un monospace compact 7 places d’il y a 20 ans, et un coût vraiment serré : bien joué Citroën !

Pour comparer

4,40 m de long, c'est 15 cm de moins qu'un Dacia Jogger qui permet lui aussi d'avoir 5 ou 7 places. Pour le prix, ce n'est pas un hasard si Citroën place son C3 Aircross à 19 400 € en prix de départ puisque le Jogger est à partir de 17 990 €. Le Citroën est certes plus cher mais bénéficie tout de même encore de l'aura de la marque aux chevrons.

19 690 € c'est aussi le prix du Dacia Duster qui mesure 4,34 m. Tiens tiens. On a de la suite dans les idées chez Citroën. Depuis quelques temps, Citroën veut se repositionner sur les voitures "populaires" qui en offrent pour son argent. Ce nouveau Citroën C3 Aircross en fait partie.

Vous cherchez un véhicule d'occasion ? Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Citroën dégaine le C3 Aircross, un SUV "compact" de 4,39 m de long pour 5 ou 7 places. Avec des économies "intelligentes", ce Citroën a les atours d'un véhicule de milieu de gamme sans en avoir forcément le prix. Le prix est placé sous les 20 000 € en prix de départ pour s'attaquer à Dacia.

Thibaut Emme

Rédacteur

La quotidienne Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. Je m'inscris