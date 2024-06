On a lu : Formule 1, affrontements au sommet

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

En 2021, la saison de F1 nous a offert un duel intense et haletant entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, jusqu’au dernier tour. Depuis, le cavalier seul du néerlandais ennuie quelque peu, et l’on se prend à rêver d’un nouveau duel palpitant.

Au-delà des machines, ce sont bien les rivalités entre champions qui ont fait tout le sel de la Formule 1, car elles offrent tous les ingrédients d’un affrontement homérique et portent en elles, dans un sport si dangereux, les ingrédients d’une tragédie grecque.

Choc de caractères et de personnalités, parfois de générations, affrontements en piste spectaculaires parfois au-delà du raisonnable, guerre psychologique et par médias interposés, polémiques, rebondissements mais aussi drames, voici autant d’ingrédients qui font de la F1 une compétition aussi forte et intense émotionnellement. Ces duels furent parfois accentués par le fait que le duel se déroule en interne, au sein même d’une seule écurie, prenant alors des airs de « guerre fratricide ».

Tony Dodgins propose ainsi de retracer 16 rivalités légendaires qui ont forgé l’histoire de la F1. Outres les incontournables – Prost contre Senna, Hunt contre Lauda, Schumacher contre Hakkinen, l’auteur en souligne d’autres comme Prost contre Lauda (chez McLaren, surtout en 1984), Clark contre Surtees, Moss contre Hawthorn ou encore Stewart contre Rindt. La rivalité interne Vettel contre Webber est également relatée, chez Red Bull entre 2009 et 2013, même si, à nos yeux, cette rivalité a moins sa place avec les autres.

Date de parution : 3/4/2024

Nombre de pages : 240

Auteur : Tony Dodgins

Tony Dodgins a bien commencé sa carrière de journaliste en remportant le prix du meilleur jeune reporter en 1979 pour une interview de Franck Williams la veille de sa première victoire en Grand Prix. Tony est entré au magazine Autosport en 1985 puis en a dirigé les pages consacrées à la F1, ainsi qu’à Autosport Japan pendant plus de vingt ans. Rédacteur en chef de l’annuel Autocourse, fondé en 1950 comme le championnat du monde, ses commentaires à la télévision sont très suivis.

EAN 13 : 9782385140335

Marque éditoriale : Sophia Éditions

Format : 247 x 304 mm

Prix : 49€