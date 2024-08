Une casse exceptionnelle bientôt en vente à l'encan !

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Une casse ? Pouah ! Pourquoi RM Sotheby's s'intéresse donc à cela ? Oh, sans doute, car on y trouve des Porsche 356 par poignée, des Mercedes absolument folles comme des 300 SL "Gullwing", des Facel Vega, etc. Et le tout pourrit au soleil de Californie depuis des années. Rudi Klein, un ancien boucher allemand immigré aux USA, a fait fortune dans les années 60. Pas dans la boucherie, mais dans le commerce de voitures européennes et de pièces détachées. D'où une grosse prédominance pour les modèles allemands dans sa "casse".

Bon nombre de voitures ne sont pas forcément complètes, mais restent très très recherchées sur le marché de la collection. En plus, le climat de la Californie étant sec, il y a moins de rouille que si les véhicules étaient restés en Europe, en France, Allemagne, ou même Royaume-Uni. Rudi Klein est décédé en 2001 et ses fils se sont enfin décidés à disperser sa "collection".

La maison de ventes aux enchères RM Sotheby's est chargée de faire l'inventaire de tout ce fourbi. Et il y en a ! Outre les voitures entières, il y a celles en pièces détachées plus ou moins complètes, mais aussi d'innombrables moteurs, trains roulants, etc. Une caverne d'Ali Baba.

Des modèles uniques

Parmi les pièces rares, on a donc une Mercedes-Benz 300 SL Gullwing entièrement en aluminium de 1955. C'est sans doute la Mercedes la plus rare jamais construite et on la croyait perdue pour toujours alors qu'elle dormait là. On a aussi des Lamborghini Miura, ou l'unique prototype Iso Grifo Spider par Bertone (le rouge derrière la Mercedes) de 1967. On peut aussi citer une Mercedes-Benz 500 K ‘Caracciola’ Special Coupe, spécialement construite par Mercedes pour le pilote Rudolf Caracciola.

Une "collection" qui n'est pas sans rappeler la "Collection Baillon" dont les raretés étaient en bien mauvais état. Ou même la "collection La Gombe", sorte de décharge à ciel ouvert que Robert Gombert avait patiemment entassée. Quand la collection rend fou, ou la syllogomanie.

En bon vendeur, chez RM Sothebby's on lui a trouvé un nom qui claque "The junkyard : the Rudi Klein Collection". Elle devrait arriver en vente en octobre prochain et le catalogue complet sera disponible en septembre. Dépêchez-vous de faire votre cagnotte si vous voulez acheter quelque chose de cette casse.

RM Sotheby's a publié plusieurs photos sur son compte Instagram.