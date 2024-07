Silverstone 2024 : un Hamilton record remporte le GP

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Avant départ

Perez bon dernier de la grille de départ a vu Red Bull lui changer plein de pièces moteur pour faire une réserve. Il partira des stands. La pluie est tombée très fortement encore ce matin mais la piste a vite séchée. On partira sur le sec avec tout le monde en mediums sauf Zhou et Ocon en tendres et Perez en durs.

Trois Anglais aux trois premières places, la F1 britannique se porte bien, merci pour elle. Les pilotes Mercedes vont-ils jouer en équipe pour la victoire de l'un d'entre eux ?

Départ - 52 tours

Avant même le départ Pierre Gasly rentre aux stands avec un souci sur la boîte de vitesses de l'Alpine. Excellent départ de Hamilton qui se range de suite derrière Russell qui vire en tête. Derrière Norris résiste à Verstappen mais ce dernier finit par le passer dans les premiers virages. Norris semble avoir un souci avec ses pneus et doit laisser partir les autres. Le perdant du départ c'est Hülkenberg qui est 9e. A l'inverse Leclerc a gagné 3 places et est 8e.

Au bout de 5 tours, Russell possède 1,5 seconde d'avance sur Hamilton qui a lui-même le même écart sur Verstappen. Il ne semble pas avoir suffisamment de rythme pour recoller. Mais la pluie pourrait se renforcer (il pleuviote quelques gouttes) vers le 15 ou 16e tour. Ocon n'a aucun rythme avec l'Alpine qui est un camion à Silverstone. Il se fait passer par Magnussen et Perez. Mais il arrive à passer Zhou tout de même.

Les pneus vont commencer à perdre de leur performance et la pluie est toujours annoncée pour le tour 16, pendant 10 minutes. En fonction de la puissance, les slicks pourront suffire. S'il faut chausser les intermédiaires, on risque d'avoir des embouteillages dans les écuries.

Tour 10/52

De façon un peu inattendue, la Red Bull de Verstappen perd peu à peu du temps. 3 secondes sur Hamilton qui reste à 1,6 seconde de Russell. Zhou rentre et chausse de nouveaux slicks mediums. On est au 13e tour. Leclerc passe enfin Lance Stroll ! Le voilà 7e, à 4 secondes de Sainz. Norris revient dans la zone DRS de Verstappen.

Norris se rapproche peu à peu et grâce à l'aspiration passe Max superbement. Pas de zig-zag dans la zone de freinage pour une fois de la part du pilote Red Bull. En quelques virages Norris met Verstappen à plus de 1 seconde. Le public met les ponchos et autres protections de pluie. Il ne pleut pas encore assez pour changer de pneus.

Piastri dépasse aussi Verstappen malgré la pluie. La Red Bull est "rangée". Russell voit Hamilton revenir sur lui. La monoplace de Lewis a légèrement plus d'appui que celle de Russell et cela se ressent. Hamilton passe Russell et prend la tête du grand prix !

Les deux Mercedes sont hors piste ! Russell se fait passer par Norris ! En quelques virages, Russell a perdu 2 places. Une partie du circuit est sous la pluie, le reste non. Il faut réussir à "survivre" à ces virages et faire remonter la température sur le reste du circuit. Norris est proche de Hamilton et le passe dans la ligne des stands ! Norris en tête. Et Piastri se mêle à la bataille et passe Russell.

Tour 20/52

Leclerc est rentré pour mettre les intermédiaires, tout comme Perez. Et Piastri passe Hamilton. On a un doublé McLaren devant un double Mercedes. Pour le moment on remercie la pluie. Hamilton refuse de passer les intermédiaires car une grande partie du circuit est sèche. Sainz est dans l'aileron de Verstappen. Ocon et Zhou on rejoint le camp des intermédiaires.

On pourrait avoir une deuxième vague de pluie dans quelques tours. Le DRS qui a été désactivé il y a quelques tours, est de nouveau activable, preuve que cela sèche. Les pilotes de têtes ont déjà rattrapé les retardataires comme Perez ou Leclerc. Pauvre Charles. au Canada Ferrari l'a laissé dehors en slicks, ici ils le font rentrer pour des intermédiaires qui sont détruits en quelques tours. Et quand la pluie reviendra d'ici quelques tours, ils devront encore changer de pneus.

Les pilotes sont sur des oeufs pour certains virages. Piastri est sur les talons de Norris ! Au 27e tour, on demande à Verstappen de rentrer, Sainz l'imite. Hülkenberg et Stroll rentrent aussi, comme Ricciardo. Verstappen, Sainz, Hülkenberg et Stroll sont en intermédiaires ! Piastri reste en piste quand Norris rentre. Pari ! Les Mercedes aussi repassent par les stands. Tous repartent en intermédiaires. Piastri est en tête du GP. On en est au 4e pilote en tête depuis le départ.

Verstappen est devant Russell qui a du patienter pendant que Mercedes mettait les pneus à Hamilton. Piastri est totalement à la rue. Norris était revenu sur lui. Il a perdu son bon début de course. McLaren aurait du faire un "double stack". Piastri est 6e. Après ces changements, on a Norris, Hamilton, Verstappen, Russell, Sainz, Piastri, Hülkenberg, Stroll, Alonso et Tsunoda.

Tour 30/52

Perez et Leclerc ont dû repasser par les stands, comme malheureusement prévu avec des intermédiaires rincés. La pluie semble cesser et désormais va se poser la question du retour aux slicks ! Les pneus commencent déjà à se dégrader. Les écuries vont tenter de les faire tenir un maximum avant de potentiellement passer les tendres. Mais on a vu que ces derniers ne tiennent que 10 tours environ.

Russell abandonne ! Mercedes lui demande de rentrer et d'abandonner. Quelle descente aux enfers pour George qui passe de la pole à l'abandon chez lui. Le système d'eau perdait de la pression. Ironique vu le temps du jour. Ce retrait fait les affaires de certains "petits" qui peuvent espérer les points avec Leclerc et Russell et Perez en moins devant. Hülkenberg est 6e par exemple. Stroll et Alonso sont 7 et 8e.

Hamilton revient sur Norris à mesure que la piste sèche. Il reste 15 tours à courir. Magnussen et Ricciardo tentent le paris des tendres. Lexis rentre et Verstappen aussi ! Verstappen a des pneus durs, Hamilton des tendres. Hamilton va tenter l'undercut, à savoir rentrer un tour avant pour faire un tour de sortie à même de lui faire passer Norris.

Norris rentre un tour après pour les tendres. 4,5 secondes d'arrêt ! Et Lewis Hamilton est en tête de la course ! McLaren a rattrapé la bourde avec Piastri en lui faisant mettre les mediums il y a un tour, il a passé Sainz qui a fait comme Norris.

Tour 41/52

Verstappen semble rapide et pourrait créer une surprise. On a Hamilton, Norris, Verstappen, Piastri, Sainz, Hülkenberg, Stroll, Alonso, Tsunoda et Albon. Verstappen aligne les meilleurs tours malgré des pneus durs. Il se rapproche virage après virage. Le DRS est de nouveau activable. Tout pourrait se jouer dans les derniers tours avec les pneus tendres en bout de vie et les durs de Verstappen encore en forme.

Il reste un peu plus de 8 tours et Hamilton a 2 secondes d'avance sur Norris qui a 2,5 secondes sur Verstappen. Piastri revient fort lui aussi mais est trop loin. Deux tours après, Hamilton a 2,4 secondes sur Norris, qui n'a plus que 1,4 seconde sur Verstappen. Albon a passé Tsunoda et prend la 9e place.

Pour Verstappen, le contrat est simple et clair : il faut passer rapidement Noris pour espérer aller chercher Hamilton. Verstappen est dans la seconde et pourra ouvrir son DRS. Voilà Verstappen dans l'aireon de Norris. Et Verstappen passe Norris par l'extérieur ! Voilà le pilote Red Bull 2d et il a 3 tours pour rattraper et passer Hamilton.

Lewis va devoir s'aider des retardataires qu'il rattrape tout en espérant ne pas perdre de temps. 2,8 secondes d'écart alors qu'il reste deux tours à parcourir ! Ce Grand Prix tient toutes ses promesses jusqu'au bout. Sainz repasse aux stands pour mettre les tendres pour tenter le meilleur tour en course. 2,5 secondes à l'orée du tour final. Piastri peut avoir des regrets, il est à 5 secondes de son coéquipier.

Arrivée

Victoire de Lewis Hamilton pour la plus grande joie du public ! C'est sa première victoire depuis l'Arabie Saoudite 2021. C'est sa neuvième victoire ici à Silverstone. Ainsi, il prend seul le record du nombre de victoires sur un même circuit. Il prend aussi le record de l'écart entre la 1e et la dernière victoire à Kimi Räikkönen avec 17 ans et 29 jours. Il devance son meilleur ennemi Max Verstappen qui a connu deux courses. Norris prend l 3e place devant Piastri.

Lewis HAMILTON Max VERSTAPPEN Lando NORRIS Oscar PIASTRI Carlos SAINZ Nico HULKENBERG Lance STROLL Fernando ALONSO Alexander ALBON Yuki TSUNODA Logan SARGEANT Kevin MAGNUSSEN Daniel RICCIARDO Charles LECLERC Valtteri BOTTAS Esteban OCON Sergio PEREZ Guanyu ZHOU George RUSSELL Pierre GASLY

Classement du championnat pilotes 2024

Verstappen repart de Silverstone avec plus de points qu'en arrivant sur Norris. Et ce n'était pas gagné au début du GP. Leclerc voit Sainz revenir sur lui, à 4 petits points. Piastri dépasse Perez que l'on dit sur un baquet éjectable malgré une prolongation de 2 ans signée récemment. Russell n'a plus qu'un point d'avance sur Lewis.

Derrière, Tsunoda se fait passer par Stroll et Hülkenberg.

POS DRIVER PTS 1 Max Verstappen 255 2 Lando Norris 171 3 Charles Leclerc 150 4 Carlos Sainz 146 5 Oscar Piastri 124 6 Sergio Perez 118 7 George Russell 111 8 Lewis Hamilton 110 9 Fernando Alonso 45 10 Lance Stroll 23 11 Nico Hulkenberg 22 12 Yuki Tsunoda 20 13 Daniel Ricciardo 11 14 Oliver Bearman 6 15 Pierre Gasly 6 16 Kevin Magnussen 5 17 Alexander Albon 4 18 Esteban Ocon 3 19 Zhou Guanyu 0 20 Valtteri Bottas 0 21 Logan Sargeant 0

Classement équipes 2024

Red Bull reprend le large sur Ferrari grâce aux errements de la Scuderia et au manque de rythme ce weekend. McLaren leur revient d'ailleurs dessus avec une monoplace qui est la plus rapide du moment. Mercedes est toujours décroché mais ce weekend donne de l'espoir avec une voiture capable de gagner.

Avec les performances de Hülkenberg, Haas revient sur VCARB. Sauber est toujours la seule équipe sans aucun point cette année.