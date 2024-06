Essai Skoda Superb Combi TDi de 150 ch

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

Un style plus élégant

Lancer le diaporama

skoda Superb Combi +20 En rouge, elle apporte une gaieté bienvenue dans ces paysages pluvieux.

Qu’attend-on d’une Skoda Superb? Depuis sa renaissance en 2001, elle se révèle en tant que routière, capable d’emporter des occupants dans un espace digne d’une limousine, sans oublier les bagages, surtout en break Combi. Mais depuis quelques temps, elle se permet même d’ajouter de nouvelles cordes à son arc, à commencer par une certaine élégance.

Cette impression se renforce encore avec cette nouvelle génération, notamment à l’avant avec au bout de son long capot une calandre élargie, affichant très clairement l’identité Skoda. La voiture parait aussi plus équilibrée et jolie visuellement en break. Contrairement à sa cousine Volkswagen Passat, elle existera également en berline. Notez aussi les feux avant inédits à technologie Matrix Led.

De l'espace et des astuces

Lancer le diaporama

skoda Superb Combi +20 Les Smart Dials, une astuce qui devrait être copiée...

À bord, la Superb Combi ne déçoit pas, avec un espace dédié aux passagers gigantesque dans moins de 5 mètres. Profitons-en pour évoquer la soute, qui là aussi impressionne, avec une capacité minimale de 690 litres. Les 1 920 disponibles banquette rabattue, devraient suffire pour déménager un petit studio, on exagère à peine… Tout cela est permis par la plateforme MQB EVO sur laquelle repose la Passat.

Comme d’habitude, les astuces maison sont de la partie: parapluie, grands rangements, prises usb idéalement placées, coffre modulable, on en passe et des meilleurs. Mais l’intérieur se modernise, tout en s’autorisant quelques touches de raffinement, à l’image de la planche de bord au design distinctif, avec ses aérateurs dissimulés. Les technologies sont nombreuses, avec un large écran de 12,9 hyper connecté et des ADAS dernier cri partagées avec le break de Wolsburg.

Une conduite "à l'ancienne" rafraîchissante

Lancer le diaporama

skoda Superb Combi +20 Plus belle en break qu'en berline? Dites-le nous en commentaires.

On règle sa température via les smart dials personnalisables, on sélectionne le mode confort de la suspension pilotée DCC et on file sur les routes. La Skoda Superb Combi, comme ses aïeules, a tous les atouts pour les longs voyages. Le confort se montre de bon aloi, néanmoins on regrette un amortissement un peu trop ferme pour l’exercice, malgré ses nombreux réglages. Rien de bien méchant, mais on l’aurait aimée encore plus moelleuse.

Au volant, on apprécie en tout cas une direction consistante, qui va de pair avec la rigueur de comportement. Sur ce superbe parcours au coeur du Cantal à flanc de montagne, l’agrément de conduite se montre logiquement supérieur à celui d’un SUV à vocation routière. Tout se fait ici de manière conventionnelle, notamment au freinage « à l’ancienne », qui n’est pas perturbé par une quelconque forme de régénération. Agile et agréable à mener en somme cette Skoda Superb.

Vous cherchez un véhicule d'occasion ? Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si vous cherchez ainsi une alternative aux SUV pour rouler confortablement et longtemps, la Skoda Superb Combi s’invite dans le jeu comme une concurrente sérieuse. Il faut certes composer avec sa longueur, mais ces centimètres en plus sont bien valorisés à bord. Il faut toutefois y mettre le prix, un peu moins de 50 000 euros hors malus. Notez qu’elle est commercialisée aussi en hybride et en PHEV.

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

La quotidienne Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. Je m'inscris