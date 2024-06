La Grande Panda est avancée

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

En effet, la FIAT Grande Panda sera désormais une cousine de la Citroën C3. Modèle abordable chez Stellantis, elle sera donc déclinée sous plusieurs marques, sous plusieurs marchés. Pour cette Grandé Panda, FIAT a décidé de reprendre un design très carré, pour rappeler les premières Panda.

A l'avant, on a un grand bandeau noir qui intègre la signature lumineuse à LED. Le bouclier est taillé à la serpe et en partie basse on a une ouverture qui fait écho à la "calandre" en découpant des carrés. Le capot est très horizontal et en cela le rappel de la Panda est bien là. En revanche, elle est plus douce cette Grande Panda quand la Panda mk1 était très carré. Depuis, les chocs piétons sont pris en compte, ainsi que l'aérodynamique.

La Grande Panda fera 4 m de long (3,99 exactement) et sera donc du segment B. On est 60 cm plus long que la Panda 1 du segment A. Adieu la citadine même si la mercatique automobile veut nous faire croire que les segment B sont encore des citadines.

Olivier Francois, CEO de FIAT et CMO Global de Stellantis, a déclaré : « La meilleure façon de célébrer les 125 ans de FIAT est de commencer à écrire les premières pages de notre avenir, en commençant par la nouvelle Grande Panda. Conçue à Turin en Italie, au « Centro Stile », la nouvelle création de FIAT incarne les valeurs de son prédécesseur. Cette voiture compacte est basée sur une plateforme mondiale, donnant à la marque l'opportunité d'étendre sa portée mondiale. Avec la Grande Panda, FIAT entame maintenant sa transition vers des plateformes communes mondiales couvrant toutes les régions du monde, offrant ainsi les avantages à ses clients dans le monde entier. En effet, la Grande Panda est parfaitement adaptée aux familles et à la mobilité urbaine dans chaque pays... une véritable FIAT ! »

Assemblée sur la platefore "multi-énergie" STLA Smart, cette Grande Panda a une vocation mondiale, avec des motorisations en fonction des marchés. Le monde n'est pas prêt de passer au VE et ce genre de motorisation sera plus ou moins réservé à l'Europe. Au Centro Stile de Turin, on a voulu l'inscrire dans la continuité de la Panda mk 1 comme on disait ci-avant. De profil, la Grande Panda reprend plus ou moins le montant C de la Panda originelle, tout en le dynamisant un peu.

L'arrière est plus structuré et complexe que la Mk1 mais reprend, là aussi, globalement l'idée de la première Panda à savoir un arrière très vertical avec des feux rectangulaires. On peut aussi noter une grande partie noir plastique qui singe un peu les parechocs bruts de la Panda. En revanche, pas de vue intérieure, mais on devrait être proche de la C3, mâtinée de sauce pesto pour en faire une FIAT. Pas de retour à la silhouette 3 portes, ni même une vague tentative de masquer les poignées arrière. Elles sont même noires, à l'ancienne, bien visibles.

Toujours dans les détails "hommages" à la Panda 1, on peut noter le logo décalé sur la droite de la voiture, et le nom PANDA embossé dans les bas de caisse.

Notre avis, par leblogauto.com

Elle est chouette cette Grande Panda. Mais, est-ce encore une Panda avec 60 cm de plus ? Elle est même 25 cm plus grande que la Fiat Punto 1 ! Fiat aurait pu d'ailleurs reprendre le nom de Punto plutôt que celui de Panda, non ?

Reste un véhicule sympathique sur ces visuels 3D. Il faudra voir en vrai, et surtout l'offre proposée. La Panda était non seulement petite avec 3,40 m, mais elle était surtout abordable ! Désormais micro-hybride, la Pandina débute à 13 600 € ! Cette Grande Panda sera plus chère, à n'en pas douter.