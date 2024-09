WRC Chili : Neuville si proche du titre après la bourde d'Ogier

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Le rallye du Chili 2024 a été remporté par Kalle Rovanperä. La Toyota a imprimé le rythme tout au long du weekend. Cependant, Ogier a connu une crevaison dans l'ES3 en touchant un talus, ce qui lui a fait perdre la tête du rallye et plus d'une minute trente. Il repart le couteau entre les dents. Mais il voit ses possibilités d'un neuvième titre bien contrariées. Pour Neuville, tout n'est pas fait car le Belge en ouvreur, et sur la terre, ce n'est pas le Pérou.

C'est donc Elfyn Evans qui a mené la danse après la crevaison d'Ogier. Il termine le premier jour en tête, mais pour 3 secondes seulement sur Ott Tänak que l'on semble avoir retrouvé. Kalle Rovanperä complète alors le podium provisoire. Samedi, Evans a creusé l'écart et Rovanperä a passé Tänak. Derrière, Neuville semble ne pas pouvoir viser le top 3. Mais ce samedi est marqué par le brouillard à couper au couteau ! Ogier qui a décidé d'attaquer pour remonter, connait donc une dramatique rencontre avec une énorme pierre dans l'ES8. C'est l'abandon pour le samedi et les points du jour qui s'envolent. Pas de bol pour une fois, Il n'y avait, à priori pas trop de dégâts. Mais Ogier et Landais n'avaient pas de quoi réparer. Bye bye.

Rovanperä à l'aise dans le brouillard

Evans ne semble pas à l'aise sur ce terrain où on ne voit pas à 10 m. Contrairement à Rovanperä qui lui chipe la tête. La 11e spéciale est même neutralisée face aux conditions. Rovanperä enfonce le clou dans l'ES12 et compte 15 secondes d'avance samedi soir. On peut noter un deuxième temps scratch pour Adrien Fourmaux dans l'ES12 après celui de l'ES06. Décidément le Français fait des miracles au volant du Ford Puma M-Sport. Ogier de son côté

Ce dimanche matin, Rovanperä est tout de même aux avant postes alors qu'il peut gérer. Ogier signe les trois temps scratch et remporte les 7 points du super sunday. Maigre consolation. Il remporte aussi la Power Stage et marque donc 5 points de bonus.

Rovanperä remporte le rallye du Chili avec 23 secondes d'avance sur Evans et 44 sur Tänak. Neuville termine 4e devant Adrien Fourmaux, Pajari et Munster. Yohan Rossel, 8e remporte le WRC2 devant Gryazin et Greensmith (ex-WRC chez M-Sport).

A noter que la FIA a demandé aux pilotes de "se la fermer". Comme avec Verstappen en F1, la FIA intime l'ordre à Ogier et aux autres de contenir leurs paroles suite à l'épisode de l'Acropolis. On confine au sublime. La FIA va surtout réussir à faire fuir les champions ou leur faire répondre aux interviews par "oui, non, au revoir".

Rovanperä Evans Tänak Neuville Fourmaux Pajari Muster Rossel Gryazin Greensmith

Classement WRC des pilotes 2024

Alors qu'il ne reste plus que deux épreuves WRC sur asphalte, terrain sur lequel il est plus à l'aise, Neuville compte 29 points sur Tänak contre 34 en arrivant au Chili. Ogier est à 41 points. Mathématiquement, les deux peuvent encore être titrés, Evans à 46 points aussi.

Mais avec le nouveau système de points, il faudrait que Neuville connaisse deux abandons le vendredi ou le samedi et ne puisse pas repartit pour marquer les points sur "super sunday" et de la power stage". Autant dire que Neuville tient le bon bout pour son premier titre de champion du monde.

Certains pensent déjà que ce titre sera "sous-coté" avec la saison en pointillé de Rovanperä et de Ogier. Mais après tout, les absents ont toujours tort. Prochain rallye celui d'Europe centrale du 17 au 20 octobre entre Autriche, République Tchèque et Allemagne.