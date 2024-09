WRC Acropolis : Neuville a une main sur le titre

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

"Le rallye est une grande famille, blabla bla". C'est faux, et ça ne l'est plus depuis des lustres. Ce weekend, Neuville, qui est en tête du championnat, ouvrait une nouvelle fois la route et s'en est donc ému. Ogier a répondu - en gros - dans les médias qu'il ferait mieux de piloter au lieu de chouiner. Le retour de karma fut rude pour Ogier puisqu'il entrevoyait une belle seconde place quand dans la dernière spéciale il est parti en tonneau ! BIM ! Ogier et Landais ont pu finalement repartir et terminer le rallye, mais adieu la seconde place.

Pour Hyundai, la Grèce c'est un carton plein puisque la marque coréenne signe un triplé avec Neuville - Sordo - Tänak. La première Toyota est celle de Sami Pajari, mais...c'est une WRC2 ! En effet, l'Acropolis est tellement cassant que seules 3 WRC (Rally1) terminent dans le top 10. La 4e est un Ford Puma Rally 1 privé de Jourdan Sereridis et Frédéric Miclotte. Ogier et Landais terminent 16e du général, mais 5e Rally1 et 4e des éligibles (M). Evans 18e a dit adieu au titre pilote, quasi à coup sûr.

En effet, en se retirant le samedi, le pilote perd tous ses points de la journée. Ce fut le cas pour Evans, donc, mais aussi Fourmaux et Katsuta. Le rallye a été très éprouvant pour les mécaniques et les équipages. En Grèce, il y a beaucoup de crevaison qui occasionnent de gros dégâts de carrosserie, mais aussi de mécanique. C'est sur ce genre de rallye qu'il faut un brin de chance, mais c'est aussi là que l'on voit si les équipages sont parés à toute éventualité.

Classement du rallye d'Acropolis 2024

Thierry Neuville Daniel Sordo Ott Tänak Sami Pajari Robert Virves Yohan Rossel Kajetan Kajetanovicz Fabrizion Zaldivar Joshua McErlean Roberto Daprà

Classement pilotes WRC 2024

A trois épreuves de la fin de la saison, Neuville compte 34 points d'avance sur Tänak son nouveau Dauphin. Ogier a raté une occasion mais y croit encore. En tout cas, il devrait mettre la pression jusqu'au bout. Mais, plus que le titre pilote, c'est sans doute le titre constructeur qui est la mission d'Ogier pour Toyota.

Evans compte 52 points de retard sur Neuville. Autant dire qu'il faudrait que Neuville fasse deux 0, et qu'Evans l'emporte largement, tout en ayant Tänak et Ogier se trouant, pour que cela se joue au Japon.

Prochaine épreuve au Chili du 26 au 28 septembre 2024 prochains

Position Pilote Points 1 Neuville 192 2 Tänak 158 3 Ogier 154 4 Evans 140 5 Fourmaux 130 6 Rovanperä 86 7 Katsuta 80 8 Sordo 44 9 Pajari 34 10 Lappi 33

Au championnat constructeurs, Hyundai avec son triplé reprend de la marge sur Toyota (+15 points ce dimanche). 445 points contre 410. M-Sport Ford est 3e avec 226 points. Pour Hyundai, la troisième voiture a été importante puisque Sordo amène les points constructeurs sur le samedi quand Tänak les amène le dimanche (et Neuville les deux jours).