WRC 2025 : Adrien Fourmaux et Alexandre Coria chez Hyundai

Dire qu'on espérait un bon baquet pour Fourmaux en 2025 est un euphémisme. Non pas que celui du Puma soit mauvais, mais les moyens de M-Sport ne sont pas les mêmes que Toyota ou Hyundai pour développer la voiture. Dès que le Monza Rally Show sera terminé (le 8 décembre), Fourmaux pourra rejoindre Hyundai pour débuter sa préparation. Il faut dire que le début du WRC 2025 arrive vite avec le Monte Carlo comme à chaque fois. En 2025, c'est le 23 janvier.

Fourmaux et Coria se retrouveront au côté de Tänak et Neuville : deux champions du monde à qui se comparer, on fait pire non ? On peut espérer pour l'équipage de remporter rapidement leur premier rallye. Qui sait ce que leur réserve la saison prochaine ?

Pour Fourmaux et Coria, c'est une belle reconnaissance de leur niveau. Toyota a coiffé Hyundai sur le poteau pour le titre constructeur et les Coréens sont en mission. Nul doute que Fourmaux sera un renfort de poids. Cette saison, en 13 rallyes il a signé 5 podiums (3e) et est resté neuf fois dans le Top 5. Cinquième du championnat pilote, il n'a eu aucun rival chez M-Sport.

Fourmaux atteint l'âge de maturité en rallye. A part l'ovni Rovanperä, les autres touchent du doigt le titre vers 28/30 ans. Pile la tranche d'âge de Fourmaux ! Après deux champions du monde sudistes (Auriol le Montpelliérain et Ogier le Gapençais), et un extra-terrestre Alsacien (Loeb), va-t-on bientôt avoir un Nordiste sur le toit du monde du rallye ?