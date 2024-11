WRC 2024 : Thierry Neuville enfin champion du monde des rallyes

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Neuville est arrivé au Japon dans une position favorable. Mais, son chat noir ne l'ayant jamais vraiment quitté, il a connu un souci technique (turbo à priori) ne lui permettant pas d'avoir la pleine puissance sur sa Hyundai. Il a perdu plus de 7 minutes vendredi. On se dit alors que cela va être dur pour Neuville.

Mais samedi, il a montré qu'il ne serait pas un champion en carton en remontant dans le classement et en marquant des points selon le nouveau mode de calcul. Cela le rapprochait encore plus près du titre. A peine deux petits points.

Ce dimanche, tout s'est libéré pour lui dès la première spéciale puisque Tänak s'est sorti. Son meilleur ennemi au championnat étant out, Neuville était titré avant même la fin du rallye, même s'il ne finissait pas. Mais, il a fini et plutôt bien puisque 6e au final, et surtout 2e de la dernière spéciale, bonifiée (4 points pour lui).

Elfyn Evans remporte le rallye du Japon, devant Sébastien Ogier et Adrien Fourmaux. Une très belle saison pour le pilote M-Sport Ford qui signe un nouveau podium. Il mériterait sans doute un baquet plus prestigieux (sans offense envers Malcolm Wilson qui n'a pas les mêmes budgets que Hyundai et Toyota).

Résultat du rallye du Japon 2024

Elfyn Evans Sébastien Ogier Adrien Fourmaux Takamoto Katsuta Grégoire Munster Thierry Neuville Nikolay Gryazin Sami Pajari Hiroki Arai Gus Greensmith

Classement du championnat WRC 2024

Au classement final, Elfyn Evans dépasse Tänak après son abandon. Pour Evans, c'est encore un accessit. C'est la 4e fois qu'il est second du championnat. Pour Neuville, il en a fallu 5 ainsi que trois 3e places avant le titre suprême.

Thierry Neuville 242 points Elfyn Evans 210 points Ott Tänak 200 points Sébastien Ogier 191 points Adrien Fourmaux 162 points Takamoto Katsuta 116 points Kalle Rovanperä 114 points Grégoire Munster 46 points Daniel Sordo 44 points Sami Pajari 44 points

Classement du championnat constructeurs 2024

Si Neuville a réussi à garder son avance au championnat, en revanche Hyundai perd le titre. C'est une déception pour les Coréens qui visaient le titre constructeur. Mais Toyota avec un rallye du japon très solide marque plus de 20 points de plus que Hyundai et les coiffe sur le poteau.