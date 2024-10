Peugeot 208 Racing : un parfum de 205 Rallye, mais que pour la course

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

Rendre le sport auto plus accessible

Alors que le WRC galère avec ses Rally1 dépassant le million d'euros pièce et cherche un nouveau souffle, la Fédération Française du Sport Automobile lance le Trophée FR6 FFSA en 2025, un nouveau trophée dédié aux pilotes amateurs. Afin de faciliter l’accès au rallye, la FFSA a souhaité créer une nouvelle classe permettant d’accueillir des voitures économiques, montées avec des pièces de série et équipées de pneus de série : l’objectif est de proposer à la fois un prix accessible, un coût kilométrique réduit grâce à des pneus et des pièces de série pour limiter les frais d’entretien, sans pour autant sacrifier la sécurité.

Premier constructeur à s'engager dans cette catégorie, Stellantis Motorsport lance la 208 Racing, qui a été développée en se basant sur l’expérience acquise par les 208 Rally4, la C3 Rally2 ou encore la 208 Racing Cup. La 208 Racing en profite pour adopter le design restylé. Dans l’habitacle, la Peugeot 208 Racing dispose d’une planche de bord optimisée pour éviter les reflets, d’une instrumentation spécifique avec différentes pages d’affichage, d’un coupe-circuit et d’une console centrale avec des commandes dédiées au rallye. Le développement a impliqué des pilotes de haut niveau tels que Yoann Bonato, quintuple champion de France des Rallyes asphalte.

Un moteur éprouvé en compétition

Le moteur turbo 3 cylindres de 145 chevaux est reconduit et le poids total à vide de la 208 est de 1050 kilos. En outre, la voiture est dotée des pneumatiques de série Michelin Pilot Sport PS5. La Peugeot 208 Racing roulera exclusivement au superéthanol-E85, qui permettra de réduire les émissions de CO2, estimées à 30%, ainsi que de réduire considérablement le budget essence (estimé à 40% des coûts d’essence par rapport au SP98, selon les tarifs en vigueur en France en 2024).

La 208 Racing est proposée au prix de 38 900 € hors taxes, prête à rouler.