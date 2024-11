Le rallye WRC vire l'hybride ! Retour au thermique

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Les constructeurs avaient plus ou moins voulu le passage à l'hybride, mais pas comme il avait été imposé par la FIA. Actuellement, les voitures embarquent des batteries rechargeables et doivent rouler en électrique dans certaines portions de liaison. Sauf que cela complexifie énormément les motorisations, mais aussi les châssis. Il faut en effet modifier la cage de sécurité pour la renforcer autour des batteries. Cela renchérit encore une fois le prix des prototypes et empêche d'avoir un plateau plus important ou d'attirer de nouveaux constructeurs.

Bref, pour 2025, on vire tout cela. Officiellement, c'est "mis en pause", mais la direction des discutions pour 2027 et au-delà est de ne pas réintroduire l'hybridation. Bye-bye et n'y revenez pas. Cela devrait faire baisser les prix des machines. Le poids minimum est abaissé à 1 180 kg contre 1 260 kg cette saison. En échange, la bride d'air passe de 36 à 35 mm ce qui devrait réduire un peu la puissance des moteurs. Les moteurs continueront de tourner au carburant 100 % renouvelable.

Derrière ce revirement, il y a aussi un souci de fournisseur. Compact Dynamics a annoncé lors du Rallye de l'Acropole en Grèce qu'un système hybride ayant subi un choc de 25 G ou trois chocs de 15 G serait bon pour être entièrement démonté et révisé. Cela pouvant prendre des mois, les écuries n'avaient alors d'autre choix que de les réparer eux-même. Cela aurait engendré des coûts supplémentaires et demandé des compétences que les écuries n'ont pas actuellement.

Malcolm Wilson (M-Sport) avait tiré la sonnette d'alarme et prévenu qu'il devrait jeter l'éponge alors que sans M-Sport, c'est Toyota contre Hyundai.....déjà que. Les deux constructeurs ont soutenu cette décision pour ne pas perdre l'un des acteurs du championnat du monde des rallyes depuis des années. Allez, hop à la poubelle ce système qui n'a jamais convaincu, ni les pilotes, ni les écuries, ni les spectateurs.

Désormais, il faudrait que le WRC s'atèle à rendre ses voitures plus simples, moins chères pour que les "privés" puissent revenir. Cela pourrait être le sens pour 2027 avec des "Rally2 boostées". Et aussi à redonner de la visibilité à un sport qui est retourné dans sa confidentialité si on n'est pas abonné à la télé WRC. Ah et virer le système de point idiot au possible ?