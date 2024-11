Bonne nouvelle, Rovanperä revient à 100% en WRC

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Si Toyota a raté le titre pilote, l'équipe a décroché le titre constructeur, d'un souffle à peine. La Yaris a "dominé" la saison avec 8 victoires sur les 13 rallyes de 2024. Oui mais voilà, l'équipe n'avait finalement que Elfyn Evans à temps plein (et Takamoto Katsuta). Le reste du temps, il y avait Sébastien Ogier ou Kale Rovanperä, en pointillés.

Ogier ne souhaite pas revenir sur une saison complète, et Kalle Rovanperä a exprimé le besoin de souffler et de changer d'air après deux titres consécutifs. Mais, donc pour 2025, Rovanperä et Jonne Halttunen reviennent à plein temps. Ogier/Landais, Rovanperä/Halttunen, Evans/Martin et Katsuta/Johnston. Attendez, cela ne fait que quatre équipages alors que Toyota annonce cinq voitures. Alors ?

Et bien on peut rajouter Sami Pajari (avec un copilote qui reste encore à préciser). Toyota donne donc sa chance à un "petit jeune" qui vient de remporter le titre 2024 de WRC2 au volant de la GR Yaris Rally2. Il a également effectué ses débuts sur une Rally1 en Finlande, au Chili et en Europe Centrale avec à la clé une 4e et une 6e place sur les deux premiers.

L'armada Toyota Gazoo Racing alliera donc la jeunesse et l'expérience. La jeunesse, c'est Pajari 22 ans, mais aussi Rovanperä qui n'a que 24 ans. L'expérience, ce sont les 8 titres d'Ogier, les 2 de Rovanperä, et les 35 ans dont 11 en WRC (et 5 avec Toyota). Il reste à savoir le programme partiel d'Ogier.

Pour renforcer l'équipe, Kari-Matti Latvala, team principal, recevra l'aide de Juha Kankkunen qui occupera le poste de Team Principal adjoint. Embassadeur de Toyota Gazoo Racing depuis des années, le quadruple champion du monde des rallyes (dont le dernier au volant de la Toyota Celica ST185 en 1993) sera là pour aider les pilotes à aller chercher le titre pilote et le titre constructeur en 2025.