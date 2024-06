Avec le Rimac Verne, la marque croate se disperse (trop)

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Revoilà le véhicule autonome, mais peut-être pas par la marque que l'on attendait le plus là-dessus. Mate Rimac aime surprendre et fait ici un grand écart, quelques jours après avoir présenté la Bugatti Tourbillon. Ici, le véhicule a une allure un peu futuriste sans être totalement conceptuel. Le Verne a un très grand parebrise incliné et deux portes latérales qui coulissent pour découvrir un intérieur biplace. Oui, pour un service de taxi c'est sans doute un peu faible comme emport. Mais, Rimac assure que dans 90% des cas, un taxi ne transporte que 1 à 2 passagers (hors conducteur).

Ce projet est la concrétisation d'un investissement de Rimac et de l'Europe dans la conduite autonome depuis 2017. Le Rimac Verne est prévu pour être autonome niveau 4. C'est à dire qu'il n'a pas besoin de volant et de pédalier puisqu'il peut réellement se débrouiller seul. Rimac intègre à son Verne le système Mobileye Drive mais aussi le big data de Road Experience Management qui doivent permettre d'établir une cartographie 3D.

Evidemment, le véhicule repense les trajets avec un immense écran en guise de tableau de bord devant deux passagers installés dans deux fauteuils indépendants. Salon roulant, le Verne permettra de s'allonger pour un moment de repos, ou de travailler, jouer, etc. Ce taxi autonome niveau 4 est prévu pour arriver en Croatie en 2026.

Qui dit Taxi autonome dit forcément application mobile pour "héler" son véhicule. Rimac imagine que l'on pourra demander à l'avance la température d'habitacle, l'ambiance lumineuse, l'odeur même. Chaque véhicule est relié aux autres ce qui fait que la gestion peut être optimisée en déplaçant le véhicule le plus proche du client par exemple et pourquoi pas en anticipant les demandes en fonction de l'historique d'utilisation.

La gestion de flotte prendra aussi en compte l'autonomie restante. Au besoin le véhicule électrique autonome rentrera pour une charge avant de repartir en "maraude". Rimac s'attaque frontalement à Tesla qui devrait annoncer un service de robotaxi courant juillet. Rimac promet beaucoup, mais l'usine dans laquelle ces véhicules doivent être assemblés n'existe pas encore. 2026, c'est demain !

Quant au nom du taxi, le Rimac Verne, vous aurez évidemment deviné que c'est un hommage au Nantais Jules Verne « qui a toujours utilisé le thème du voyage comme ligne directrice ».

Notre avis, par leblogauto.com

Si on savait que Rimac avait un projet de R&D financé en partie par l'Europe sur le véhicule autonome, cette présentation surprend un peu tout le monde. Mate Rimac n'aurait-il pas précipité l'annonce pour justement couper l'herbe sous le pied de Tesla et ne pas apparaître comme un suiveur ?

Pour le véhicule, on évite les parpaings navettes que l'on a eu jusqu'à présent en concept autonome. Rimac promet un taxi à un tarif abordable. Un véhicule "plus spacieux et plus luxueux" est-il en phase avec ce coût "populaire" ? On veut le croire, mais on veut le voire !