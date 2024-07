Soupçons de fraude aux carburants durables en Europe

Pour produire des carburants durables en Europe, on a le droit d'incorporer de l'huile de cuisson usagée. Et comme on a du mal à répondre à la demande, on importe massivement de l'huile en provenance de Chine et de Malaisie. Cependant, il y a un soupçon de fraude et l'huile ne serait pas celle que l'on croit.