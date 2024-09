Renault Estafette Concept : le futur du fourgon ?

Zapping Le Blogauto Essai Suzuki Vitara

Ne cherchez pas une ressemblance avec la Renault de 1959, il n'y en a aucune. Allez, on va dire que Renault a repris vaguement les feux ronds de la vénérable "tafette" et les portes coulissantes. Car pour le reste, pas grand chose à voir.

Selon le communiqué, c'est "une vision de Renault pour ses futurs fourgons électriques qui préfigure ce que produira Flexis, l’entreprise indépendante fondée par Renault Group, Volvo Group et CMA CGM Group pour répondre aux défis de la transition énergétique et de la logistique du dernier kilomètre".

Ce qui est repensé, c'est l'agencement. Renault promet l'empreinte au sol d'un Kangoo L2 (4,70 m de long) avec l'agilité d'une Clio en ville, mais aussi le chargement d'un Trafic L1H2 c'est à dire un peu plus de 7 m3. Il faut dire que le fourgon est conçu pour les livraison avec un seul chauffeur. Il n'y a donc qu'un fauteuil et le reste est du volume d'emport. La cabine est donc entièrement tournée vers le conducteur.

Selon Renault, le véhicule est développé selon le modèle SDV (software defined vehicle). C'est-à-dire que le logiciel embarqué est le point central et que le véhicule est conçu autour. Il est sur la plateforme électrique FlexEVan de Ampere (la division électrique du groupe Renault). Cela doit permettre une réduction des coûts d'usage de 30% grâce à des évolution temps réel, de la maintenance prédictive, etc.

« Nous sommes ravis de contribuer à donner vie à la vision de Renault Group et de ses partenaires Volvo Group et CMA CGM Group, avec pour ambition commune de révolutionner la logistique urbaine en la rendant durable, sûre, intégrée à la ville et au service de tous, des chauffeurs aux habitants. Estafette Concept constitue la première illustration de ce que seront les véhicules utilitaires électriques de demain : résolument conçus pour la ville, compacts, connectés, au service d’une livraison 100 % durable. » Philippe Divry, CEO, Flexis SAS

Notre avis, par leblogauto.com

Sur les images 3D, on trouve un agencement qui fera plus penser aux fourgons de livraison américains qu'autre chose avec la porte de séparation entre la cabine et la zone de chargement par exemple. Pour le reste, on est encore à l'état de concept et on ne sait donc pas la fiche technique, ni la tête final de l'Estafette.

Quand au vitrage jaune, il disparaitra et il y a de forts risques que l'on se retrouve de nouveau avec un fourgon blanc opaque classique.