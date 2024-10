Mondial 2024 : le Citroën AMI restylé pour ses 4 ans

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Ce futur Citroën AMI arrivera en 2025. Officiellement, "Il adopte un nouveau visage qui le rend plus mature et sympathique, porté par un nouveau regard. Il aura pour ambition de poursuivre la success story d’Ami qui a déjà séduit plus de 65 000 clients".

La forme reste globalement la même et le côté symétrique strict persiste (contrairement à la Fiat Topolino). A l'avant, les feux prennent de la taille et perdent un peu le côté lampe de poche de la première version. Le logo du centenaire trône au milieu de la face avant qui est plus sobre. Les feux sont positionnés plus haut et sont cerclés de noir. Cela gagne en expressivité. A l'arrière aussi les feux remontent sous la lunette arrière.

Les formes globales sont plus marquées et les enjoliveurs changent pour un damier de "carrés à coins ronds" (sic.). Un nouveau sticker de portière est aussi là. A l'intérieur, la mousse des sièges changent et doit, selon Citroën, être plus confortable. Il n'y aura pas de mal tant l'AMI est l'ami des kinés avec ses suspensions rigides et son assise "tape-cul". Un "concept" de AMY Buggy Vision (oui avec un Y) est également exposé au Mondial Porte de Versailles à Paris.

Si l'aspect change, pas de changement technique ni de version 80 km/h au programme. Dommage.