Mobilize Duo et Bento : biens mais trop chers ?

Le Twizy était à deux places en tandem, le Duo fait de même. Il conserve globalement l'attrait du Twizy, à savoir une faible empreinte au sol grâce à une longueur de seulement 2,43 m (plus court qu'une smart fortwo mk1 NDLA). La largeur faible permet aussi de se faufiler partout en ville (sans avoir le côté pratique d'un deux-roues) et d'être à l'abri. Le Bento de son côté est monoplace et adopte à la place du passager un coffre fermé de 649 litres. On peut donc considérer que ce sont Twizy et Twizy Cargo mk2 (2e génération).

Comme le Twizy avant lui, le Mobilize Duo, dévoilé il y a deux ans au Mondial 2022, est disponible en version "sans permis" (en fait avec permis AM dès 14 ans) limitée à 45 km/h, et en version 80, accessible avec permis de conduire. Là où la différence va se faire avec le Twizy c'est dans les équipements. Déjà, le Duo a des portières complètes, à ouverture en élytre toujours et des "demi-vitres" qui s'ouvrent façon 2CV (ou AMI). Surtout, la climatisation est disponible en option. Pour le Twizy, Renault avait dû mettre un dégivrage par fils incrustés dans le parebrise (comme on a habituellement dans les lunettes arrière). Cette solution est reprise ici, de série et donc complétée par la clim.

Mais, le Mobilize Duo a aussi droit à une plus grosse capacité de batterie : 10,3 kWh. De quoi faire, selon l'homologation quadricycles : 161 km pour Duo et 149 km pour Bento. En gros, c'est plus du double que ce qu'offrait Twizy. En revanche, il est toujours limité dans les routes qu'il peut emprunter. Les "routes pour automobiles" (voies express à 110 km/h) lui sont interdites ainsi que les autoroutes, et certaines rocades comme le périphérique parisien.

Côté recharge, il y a une prise classique 220 V comme sur le Twizy. La recharge est lente mais l'autonomie largement suffisante pour recharger complètement la nuit en quelques heures. Un adaptateur prise Type 2 sera disponible pour se brancher sur des bornes et wallbox. On peut noter que Renault a abandonné son câble "fil de téléphone" (à ressort) qui était mal pratique pour se brancher. Les commandes seront ouvertes à partir du 14 octobre 2024, dans le réseau Renault.

« Face aux enjeux de mobilité en zone urbaine et péri-urbaine, Duo et Bento incarnent la vision de Mobilize : offrir aux particuliers et professionnels des déplacements quotidiens plus simples, plus sûrs, plus respectueux de l’environnement et alignés avec les enjeux des villes. » Gianluca De Ficchy, Directeur Général de Mobilize

« Duo et Bento incarnent une vision audacieuse et futuriste de la mobilité urbaine, avec un design qui transcende les codes traditionnels de l'automobile. Conçus avec plus de 40% de matériaux recyclés, ces véhicules s'inscrivent dans une démarche écoresponsable. À l’instar d’un smartphone, ils sont simples, intelligents et connectés. Taillés pour la ville, ils se démarquent par leur sécurité, leur agilité exceptionnelle et leur faible empreinte au sol. » Matthieu Tenenbaum, Directeur des Opérations de Mobilize

Ah si, la douloureuse. Comptez 9 990 € pour le Mobilize Duo 45. Le bonus électrique des quadricycles est de 900 €. Cela place donc en théorie la version 45 à un peu plus de 9000 €. La version 80 sera quant à elle proposée (hors climatisation) à 11 600 € soit 10 700 € bonus déduit. En Duo 45, une LLD à 29 €/mois sera proposée (voir conditions).

Calculé "à la louche", le Mobilize Duo doit offrir, par tout temps (et température) une autonomie supérieure à 100 km. Même en supposant que l'on a le pied lourd et que l'on consomme les 10 kWh en 100 km, cela donne un coût électrique (tarif base sans HC/HP) de 2,50 € soit 1,5 litre de gazole. Imbattable !

Notre avis, par leblogauto.com

Renault a renoncé à ne proposer son Duo qu'en location (théoriquement Mobilize ne devait faire que de la location longue durée). Et c'est tant mieux. En revanche, cela reste cher pour un véhicule du quotidien. Certes, il peut remplacer un véhicule 4 places qui ne sert que pour 1 ou 2 personnes en réalité. Mais, cela reste un cas limité en France (1/3 des ménages ont deux voitures NDLA). Dans la plupart des cas, c'est un véhicule qui s'ajoute au véhicule principal.

11 000 € pour un véhicule du quotidien, cela ne sera jamais amorti, même à 2 € les 100 km. C'est donc un choix militant que de choisir ce type de véhicule électrique, léger et petit. Ce choix peut aussi être orienté par l'utilisation de matériaux recyclés. Plus de 40% de matériaux recyclés intégrés à la fabrication et une recyclabilité de 95%.

La proposition Mobilize Bento pourra séduire plus de professionnels qui ont besoin de livraisons urbaines et périurbaines. Disponible uniquement en 80 km/h, il a un volume d'emport bien plus intéressant que la version cargo du Twizy et se rapproche plus du concept Twizy Delivery. Pour un pro, l'amortissement (ou le retour sur investissement) est plus intéressant vu les prix d'une petite fourgonnette. Encore faut-il avoir à changer son véhicule de livraison et ne pas avoir à en faire à plus de 100 km réels, en boucle.

Dans sa version 45 km/h, le Mobilize Duo se heurte frontalement au Citroën AMI qui débute à 7 990 € TTC hors bonus de 900 €. 2000 € d'écart justifiés ? A juger sur pièce.