Une citadine à moteur V8 Ferrari arrière, cela vous tente ?

Franco Sbarro, le designer Suisse, a toujours produit des véhicules particuliers. Ici, le véhicule a été conçu pour le Salon de Genève 1984, puis vendu à un industriel. Ce véhicule est intéressant à plus d'un titre. En effet, c'est une création Sbarro, mais pas sur n'importe quelle base. C'est une Ferrari 308 qui a été considérablement raccourcie pour devenir une véritable citadine. En revanche, elle en conserve les trains roulants, ainsi que la boîte de vitesse.

Le moteur est aussi celui de la donneuse, à savoir le V8 de 2926 cm3 avec 4 soupapes par cylindre (Quatrovalvole) et la voiture repose sur des jantes BBS. Le style extérieur est très très loin de la Ferrari 308, c'est vrai. On a plus l'impression d'une R5 Turbo ou d'une Metro 6R4 avec un arrière très large et des prises d'air dans les ailes.

L'intérieur est entièrement en cuir brun et la carrosserie est entièrement en fibre, plus simple à produire qu'une carrosserie en aluminium ou en autre métal. Pour l'anecdote, le châssis est toujours identifié comme celui d'une 308 GTB et on a même son numéro. Mais, sur les papiers, c'est à priori une 1980 Sbarro en plaques néerlandaises.

La voiture n'affiche que 30 000 km en 40 ans. Il faut dire qu'elle n'a connu que quelques possesseurs. En 2020, le propriétaire actuel l'a acheté à un collectionneur Suisse qui l'avait lui-même acquis auprès du musée Sbarro. Pour le moment le prix est à 110 000 dollars ce qui est beaucoup pour un tel véhicule, même s'il est unique et produit par l'un des designer automobile contemporain les plus connus.

Pour comparer, une Ferrari 308 GTB Vetroresina, la plus recherchée des 308 GTB de route, a été vendue en 2022 par Artcurial à 125 160 €. Certes ce n'est pas un modèle unique, mais elle a plus de valeur historique que cette Super Eight Sbarro non ? Cela vous donne envie d'enchérir ?