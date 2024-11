TWR ridiculise Jaguar avec la Supercat

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

La Supercat avait été "prévisualisée" en mai dernier (voir l'article ici). Cette fois, TWR (pour Tom Walkinshaw Racing) en dévoile plus et annonce la version définitive de sa grosse bête poilue. Attention, on nous prévient que l'on n'est pas sur un restomod, mais sur une nouvelle voiture. Mouais. N'empêche qu'elle est très très inspirée par la Jaguar XJS et on fait pire comme inspiratrice.

Pour les différences par rapport à la "preview", il semble que ce soit à la marge. On peut noter la grille de calandre, le logo qui n'est plus dessus mais sur le capot, des feux diurnes qui font moins "guides lumière" mais plus LED individuelles, même si tout cela n'est pas très clair car sur certaines photos c'est différent...vive les vues 3D ! Esthétiquement, on nous signale qu'on est sur de la Lister, et ce n'est pas faux.

L'intérêt réside surtout dans la fiche technique complète révélée par Fergus Walkinshaw, fils de Tom Walkinshaw et co-fondateur de TWR. La XJS subit une cure d'anabolisants avec un V12 développé par TWR en interne. Le moteur développe 660 bhp (668 et quelques chevaux) et 730 Nm de couple. La structure de la Jaguar a été énormément renforcée avec une cage arceau tubulaire intégrale. Pour ne pas alourdir la XJS qui était déjà très lourde pour l'époque (1770 kg tout de même), TWR emploie "massivement" du carbone. Au final, le poids est de 1 605 kg !

Les suspensions sont à doubles triangles avec amortisseur dynamique. L'électronique est programmable, dont le contrôle de traction, et aussi 5 modes de conduite différents. Selon TWR, cela permet de passer d'une GT pour la route, à un monstre bondissant pour la piste. On peut prendre des disques de frein carbone-céramique en option. En fait tout ou presque doit être disponible en option, pourvu que l'on paie. A noter que l'on passe d'une 2+2 chez Jaguar à une stricte 2 places chez TWR.

Si l'extérieur est une XJS bodybuildée, à l'intérieur, Khyzyl Saleem, le designer de TWR, a repris l'habitacle d'origine en l'adaptant pour...d'inévitables écrans. Les compteurs sont affichés numériquement et l'écran central est tactile avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. Le reste de l'intérieur est fait de carbone et de cuir. Oui, du cuir, pas de la peau de pomme ou autre plastique. Ah, si vous trouvez que la TWR Supercat ressemble à certaines voitures de feu Ken Block ou celles de Travis Pastrana, c'est sans doute car leurs voitures sont dessinées par...Khyzyl Saleem. Pour son projet, Khyzyl Saleem a aussi impliqué Magnus Walker.

Techniquement, les voies ont été élargies, les jantes forgées sont en 18 pouces à l'avant et 19 pouces à l'arrière. La XJS était chaussée en 15 pouces... Seulement 88 exemplaires seront produits par TWR, tous à la main. 88 comme 1988, victoire mythique de TWR aux 24 heures du Mans avec la XJR-9. Les premières livraisons sont attendues à l'été 2025. Hors personnalisation, le prix de départ est "seulement" de £225,000 hors taxes locales. C'est l'équivalent de 270 000 €.

Notre avis, par leblogauto.com

Ah si Jaguar avait suivi ce chemin. Proposer des véhicules d'exception comme cette TWR Supercat, tout en proposant du VE plus "classique". Tout le monde ne passe pas, à marche forcée, au véhicule électrique et Jaguar aurait été, selon nous, bien inspiré de se tourner vers son passé glorieux.

Mais bon, Jaguar annonce sa réorientation de communication. Alors, merci à TWR de nous proposer (pour nos yeux et nos oreilles quand on pourra en voir une en vraie) cette TWR V-12 Super-GT Supercat ! GRAOU.

Fiche technique comparative