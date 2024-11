Tentative de revente d'un slot pour une F80

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

La nouvelle "supercar" d'exception de Ferrari, la F80, a été présentée il y a quelques jours et ne sera produite qu'à 799 exemplaires. Evidemment, elle attire les convoitises et certains sont prêts à mettre des sommes indécentes pour l'avoir. Théoriquement, elle débute à 2,6 millions d'euros. Mais ce petit malin l'affiche à 5 millions.

De quoi faire une jolie culbute pour une voiture qu'il n'a même pas car ce sont pour le moment des réservations (des "slots"). Mais pour le bolide de 1200 chevaux, il y aura sans doute des amateurs.

Gros, gros souci, Ferrari n'aime pas, mais vraiment pas, que l'on joue à la spéculation avec ses modèles. Si l'annonce est réelle, l'auteur sera forcément retrouvé et Ferrari, à minima le bannira de ses acheteurs potentiels. Ce ne sera pas le premier à être mis sur une liste noire. De plus, la marque de Maranello a l'habitude de verrouiller ses contrats de réservation et les juristes du cheval cabré ont dû largement border ce genre de cas pour pouvoir récupérer le slot et punir le spéculateur.

Alors, grosse blague de mauvais goût ou réelle tentative de revente d'un slot pour la F80 ? On devrait avoir plus d'information dans les semaines à venir. Ces histoires de ban ne restent pas souvent secrètes et finissent de temps à autres au tribunal.