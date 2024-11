SEMA Show 2024 : une hérétique Dino 100 % électrique

Zapping Le Blogauto Essai de La Mazda MX30 R-EV

Le SEMA Show à Las Vegas voir chaque année des dingueries automobiles. On est au pays des yankees et transformer des bagnoles en sapin de Noël ne les gênent pas. Ici, Current Los-Angeles a décidé ni plus ni moins que d'électrifier une Dino 246 GT "Moncada" de 1973. Le projet a débuté il y a 2 ans avec une restauration complète. La voiture, rouge à l'origine a été entièrement démontée, réparée puis repeinte dans un bleu pas du tout d'origine. Déjà, une petite hérésie. Mais soit.

Surtout, Current a voulu démontrer son talent de "customiseur" en la passant au 100 % électrique. Mais, comme en plus c'était pour le SEMA Show, il fallait en mettre plein les mirettes. Résultat, elle reçoit des logos "DinoEV" (on attend la réaction en justice de Ferrari...), mais aussi des jantes taillées spécifiquement bien trop grandes pour cette voiture. La grille de devant, bien "shiny" aussi est d'une seule pièce.

L'intérieur reçoit un traitement complet avec une nouvelle sellerie blanche intégrale, mais également des instruments numériques (argh !) du chrome partout et des lumières d'ambiance façon discothèque. Le compartiment moteur joue aussi "Le Kalimucho" avec des lumières partout. Bref, une belle hérésie vu de notre côté de l'Atlantique. Mais, cela plait à Las Vegas où Current rentre dans le Top 3 de 2024 des "builders". Une récompense pour les équipes de Brian C. Dilley, le boss de Current. Pour le respect historique on repassera. Mais après tout, un restomod suit la même logique alors bon.

Current porte évidemment bien son nom puisque son travail consiste à électrifier des modèles anciens. Pour certains modèles, ils habillent même les moteurs électriques "façon V8" avec de faux couvres culasses et collecteurs. Si vous voulez en voir plus du travail de Current, c'est sur leur Insta.