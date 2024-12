Renault 5 Turbo 3E : en série !

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

On vous entend déjà d'ici, les "puristes" qui vont critiquer cette voiture car "elle est électrique, elle n'a pas de turbo, pis pis pis". Quand c'est Hyundai qui sort une Ioniq 5N tout le monde applaudit mais là il ne faudrait pas ? Allons.

Par rapport au concept présenté en 2022, il a fallu "assagir" la bête. Néanmoins, les designers ont travaillé pour rappeler la R5 Turbo 3 de l'époque. Ailes arrière très élargies, comme à l'avant. Comme son ancêtre, les ailes débordent largement et laissent un espace avec les feux arrière. On remarque aussi un "faux" diffuseur qui habille l'arrière. L'accastillage de "bombinette" passe aussi par un béquet de toit doublé d'un béquet au milieu du hayon.

Mais, surtout, c'est une 3 portes ! Pour sa présentation en 3D, cette Renault 5 Turbo 3E se pare des couleurs de Renault Sport, jaune, blanc et noir. On aurait préféré une Calberson ou la rouge et bleu par exemple, mais ne boudons pas notre plaisir devant cette audace de Renault.

Techniquement, Renault esquisse à peine la fiche. On sait que cette voiture aura deux moteurs électriques, logés dans les roues arrière. Oui ! Propulsion Mesdames Messieurs ! Et la puissance cumulée dépassera les 500 chevaux. Quand on vous dit que Renault ose. Le 0 à 100 km/h devrait être aux alentours des 3 secondes. Elle aura une super structure en carbone.

Notre avis, par leblogauto.com

Attention, on va peut-être doucher votre enthousiasme. Mais Renault parle de "version de série" (petite ?). Jamais il n'est fait mention d'un véhicule homologué pour la route. Soyons donc prudent car à l'instar d'un Ferrari qui sort des XX uniquement pour la piste, rien ne dit que cette Renault 5 Turbo 3E pourra aller taquiner de la départementale.

Mais rêvons un p(n)eu et surtout remercions Renault et son DG Luca de Meo de regarder enfin dans le rétro et d'oser. Pour l'anecdote, la Renault 5 Turbo 3E a été dévoilée dans un documentaire, Anatomie d’un come-back diffusé depuis le 13 décembre sur Prime Video, qui raconte le redressement spectaculaire du groupe et la Renaulution. Luca de Meo est un formidable communiquant, et cela se voit.

Il y a plus de 10 ans, nous rêvions d'une Twingo plus sportive, basée sur le concept Twin Run. Il aura fallu attendre la fée électricité et plus de 10 ans...