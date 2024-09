Les Français aiment la bagnole et le prouvent

Zapping Le Blogauto Essai MG ZS EV

Cette année, c’est le circuit des 24 Heures du Mans qui remporte la grande finale de l'émission. Il était face à 13 autres sites régionaux encore en lice pour cette grande finale. De manière incongrue pour certains, le circuit des 24 Heures du Mans succède au Château de Sedan - plus grand château fort d’Europe - qui avait été élu par le public en 2023.

Depuis plus de 10 ans (première édition en 2014 NDLR), l'émission « Le Monument préféré des Français » célèbre le patrimoine dans toute sa diversité avec des monuments culturels, architecturaux, historiques ou autres. En tout, 28 monuments avaient été sélectionnés pour cette édition 2024.

S'il peut surprendre, ce titre fait la fierté des gens de l'ACO (Automobile Club de l'Ouest), mais aussi des Sarthois et plus largement des fans du sport auto et de son histoire.

Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest : "C'est un immense honneur et une grande fierté que de recevoir ce titre de Monument préféré des Français. Le circuit des 24 Heures du Mans est une icône de notre sport et de notre région, qui a accueilli plus d'un million de personnes l'an passé. Je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement Dominique Le Mèner, président du conseil départemental de la Sarthe et du Syndicat Mixte du Circuit des 24 Heures du Mans, Christelle Morançais, présidente du conseil régional des Pays de la Loire, ainsi que Stéphane Le Foll, Maire du Mans et président de Le Mans Métropole. Un grand merci également à l'ensemble des personnes ayant voté pour le circuit ainsi que Stéphane Bern."

Cette victoire symboliste l'attachement des Français envers un mythe : celui de la bagnole et des pilotes / gladiateurs. Sa particularité est d'avoir conservé une très large partie sur route ouverte (qui sont fermée pour l'occasion évidemment). On peut emprunter cette majorité du tracé tous les jours et se rêver en André Lagache ou René Léonard sur leur Chenard et Walker en 1923 (première édition du "Grand Prix d'Endurance de 24 Heures" qui marquait le début du mythe des 24 Heures du Mans.

Pas si autophobes que cela les Français

Et si le circuit a évolué depuis la première édition (ne rentrant plus dans Le Mans *) en passant de 17,262 km à 13,626 km, on peut regarder des vidéos d'époque, ou des photos, et constater que les pilotes roulent encore de nos jours sur les routes qu'empruntaient leurs glorieux aînés.

Les 24 heures du Mans drainent chaque année des centaines de milliers de spectateurs (plus de 329 000 spectateurs en 2024 NDLA), et encore plus en téléspectateurs. C'est devenu un incontournable économique de la région et un vecteur important de rayonnement pour la ville du Mans. Même les néophytes écarquillent les yeux la première fois qu'ils viennent voir l'épreuve, épatés par la dimension du lieu, le monde, le bruit, la ferveur. Rendez-vous qui est redevenu, depuis quelques années et l'entrée en vigueur du règlement Hypercar, un incontournable pour tout constructeur de voitures sportives au monde (coucou les absents), les 24 heures du Mans montrent, et avec ce titre de « Monument préféré des Français 2024 » que la bagnole passionne encore les foules.

Surtout que les 24 heures du Mans ne restent pas résolument tournées sur le passé. Depuis longtemps, il y a des programmes pour promouvoir les énergies alternatives. On aura bientôt de l'hydrogène en course, et les prototypes sont limités en consommation désormais. Le carburant est aussi renouvelable. Innovation, passion, liesse populaire... il n'est pas étonnant que le circuit des 24 heures du Mans soit élu monument préféré des Français pour cette année 2024.

A noter que le circuit Bugatti (le circuit permanent en partie emprunté par la course des 24 H) reçoit chaque année les 24 Heures vélo. Comme quoi...

Notre avis, par leblogauto.com

"On" dit volontiers que les Français sont désormais autophobes. Que l'ère de la bagnole toute puissante est derrière nous. Mais, ce sont des dire de grands citadins, déconnectés de la réalité des Français. Ces Français se déplacent en masse pour les 24 heures du Mans, mais aussi sous la pluie pour le rallycross en championnat de France, les courses de côte, et même les concours d'élégance comme Chantilly ou autres réunions de voitures, anciennes, préparées, youngtimers, etc.

Cette victoire, c'est la victoire de la "France périphérique" comme ils disent. Celle qui se contrefiche de rouler dans une bagnole "polluante", mais qui veut sa liberté de se déplacer quand elle veut, où elle veut, comment elle veut. Ce qui n'empêche pas d'utiliser des transports en commun. La preuve ? Aux 24 heures du Mans, tous les trajets pour aller en ville (la Parade, les restaurants, etc.) se font via le tramway. Vive la bagnole !

note

(*) Le premier tracé suivait en grande partie l'actuel, mais au bout de la ligne des stands, le tracé filait vers Pontlieue, quartier sud de la ville du Mans. Le circuit des 24 Heures est différent du circuit de la Sarthe (même si souvent les appellations se mélangent). Ce dernier faisait 100 km, peut toujours être emprunté (sauf une partie sur un chemin forestier désormais) et a été le théâtre du premier Grand Prix de France en 1906 (oui la France était une nouvelle fois pionnière en automobile), puis de plusieurs éditions du Grand Prix de l'ACO ou de la Coupe de la Sarthe.