Insolite : un cycliste ambassadeur d'Aston Martin

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Evidemment, il ne s'agit pas de n'importe quel cycliste puisque la marque de Gaydon a nommé le "Manx Missile". C'est même un chevalier "Knight Commander of the British Empire" (KBE). C'est Sir Mark Cavendish, légende du cyclisme britannique et mondial.

Vous nous demanderez : quel est le rapport avec la choucroute ? Eh bien, on pourrait dire que le "Cav" est rapide comme un DBX07, prompt à gicler du peloton pour franchir la ligne en premier. Non, trêve de blague, le vert est sa couleur fétiche (c'est la couleur du maillot de meilleur sprinter sur le Tour de France), et surtout, il a le très bon goût d'être natif de l'ïle de Man et de toujours y avoir une maison.

Cela nous permet donc de voir l'Aston Martin DBX07 sur les routes de l'île, réputée pour son (meurtrier) Tourist Trophy "no limit".

Mark Cavendish a déclaré à propos de son nouveau rôle : « Je suis très enthousiaste à l'idée de me lancer dans ce nouveau rôle au sein d'Aston Martin. J'admire depuis longtemps l'engagement de la marque à repousser les limites, et aujourd'hui, faire partie de cette volonté d'atteindre des performances de pointe est un privilège unique. Pour un passionné de voitures comme moi, représenter les ailes emblématiques d'Aston Martin est vraiment un rêve d'enfant devenu réalité. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons réaliser quelque chose de vraiment remarquable. » « J'ai beaucoup apprécié le DBX707, c'est une bête absolue, qui franchit sans problème les tours et détours de l'île de Man. Ils l'ont même équipé d'un porte-vélos pour moi ! »

Après tout, on a bien eu un footballer à la retraite, un certain Zinedine Zidane, comme ambassadeur pour Alpine. Allez ne soyons pas bégueules et admirons ce magnifique véhicule SUV sportif d'Aston Martin...