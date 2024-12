Hyvia (hydrogène) : début de la fin pour la coentreprise de Renault ?

Zapping Le Blogauto Essai Peugeot 408 Hybrid 225

Hyvia en cessation de paiement

Hyvia a informé les représentants des salariés qu'elle était actuellement en cessation de paiement et allait "probablement vers une liquidation", a indiqué le syndicat Force ouvrière de Renault. Des informations confirmées par le syndicat CGT du groupe.

Une porte-parole de Renault a précisé pour sa part qu'Hyvia étudiait "un projet de dépôt de déclaration de cessation de paiements".

Force Ouvrière demande que les décisions qui seront prises par l'entreprise ne soient pas suivies de licenciements et qu'un reclassement à Flins soit proposé aux salariés.

Une centaine d’emplois seraient menacés entre le siège social de la société à Villiers-Saint-Frédéric (Yvelines) et Flins.

Hyvia étudie des solutions

Hyvia a fait état de son côté d’une situation "complexe" pour l'entreprise, indiquant que la société "travaille avec ses deux actionnaires au quotidien pour trouver des solutions".

"On étudie plein de possibilités", a tenu à souligner la porte-parole de l’entreprise, mettant en cause l'"émergence beaucoup trop lente de tous les systèmes de mobilité hydrogène en Europe".

Si certes, les véhicules à hydrogène offrent une durée de recharge plus courte et une autonomie plus longue que les véhicules électriques, des atouts recherchés par les entreprises de logistique et les collectivités locales, la production d'hydrogène décarboné tout comme le réseau de distribution n’en sont qu’à leurs balbutiements. Autre frein majeur : le prix d'achat élevé.

C’est en 2022 que Hyvia avait lancé dans un ancien hangar de l'usine de Flins. l'assemblage de piles à combustibles. Ces dernières équipant des utilitaires à hydrogène du groupe, assemblés par Renault à Batilly (Meurthe-et-Moselle). L’entreprise avait prévu d’accélérer sa production fin 2025 avec l'arrivée du nouveau Renault Master.

Via cette offre, Renault comptait se positionner face à Stellantis. Lequel propose des utilitaires Peugeot, Citroën et Opel à hydrogène depuis la fin 2021, à partir de 70 000 euros hors taxes. Parmi les concurrents figurent également Hyundai ou Toyota.

Notre avis, par leblogauto.com

En 2021, Renault annonçait viser 30% du marché des utilitaires légers à hydrogène en 2030. "Les véhicules utilitaires légers nécessitent pour certains usages une plus grande autonomie et un temps de ravitaillement plus court, des exigences de charge et de volume, pour lesquels les piles à hydrogène représentent une solution énergétique sans précédent" estimait alors le constructeur.

David Holderbach ancien de Renault et PDG de la nouvelle entreprise affirmait même que grâce à des économies d'échelle, la co-entreprise devrait être rapidement très compétitive.

