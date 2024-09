NISMO a 40 ans !

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Même si elle est un peu passée inaperçue ces dernières années – on taira le bide du prototype GT-R LM - NISMO reste l'une des plus grandes incarnations japonaises en matière de performances et de succès en sport automobile.

Les origines

Nissan Motorsport a été créé en septembre 1984 dans le quartier d'Omori à Tokyo quand le constructeur décide de fusionner ses deux divisions de sport automobile, fondées dans les années 1960 : Oppama Works basée dans son usine d'Oppama, responsable des besoins des équipes privées et Ōmori Works, au sein de son usine d'Ōmori, responsable de ses opérations d'usine. L'intention de l'entreprise après la fusion était de se spécialiser dans les courses de voitures de sport, mais elle fournissait également un soutien aux équipes participant à la série nationale de F3.

La première voiture de la marque Nismo fut la Skyline R31 GTS-R Group A de 1987, limitée à 823 exemplaires. Elle fut suivie par la Skyline GT-R Nismo de 1990, produite à seulement 560 exemplaires. Les deux voitures présentaient des améliorations en termes de réduction de poids, d'aérodynamisme, de performances et de fiabilité nécessaires aux rigueurs de la compétition du Groupe A.

Succès en IMSA, en Groupe A, en Super GT

Nissan affirme que la division a été « la force motrice derrière certains des véhicules et des activités de sport automobile les plus exaltants de Nissan ». NISMO à la fin des années 80 et au début des années 90 bouleverse le monde des modèles de route et de course avec la Skyline GT-R qui redéfinit la norme en matière de transmission intégrale. La Skyline Groupe A se montre invincible durant de longues années dans le All-Japan Touring Car Championship.

Si l'ère du Groupe C n'a pas donné lieu à une victoire au Mans, les voitures - de la R85 en 1986 à la R92 en 1992 - ont accumulé de nombreuses victoires, sans oublier les 4 championnats successifs des variantes GTP dans le championnat IMSA entre 1988 et 1991. Depuis la fin des années 1990, Nissan s’est surtout investi dans le Super GT japonais, et continue aujourd’hui avec la Z GT 500, ainsi qu’en Formule E.

Du circuit à la route

Mais en ce qui concerne la notoriété du public, la fin de la décennie et le début du 21e siècle ont été extrêmement importants pour NISMO. Car si le programme R390 GT1 connaît un succès modéré, Nismo a également profité du succès des jeux Gran Turismo, qui ouvre un monde de jeux japonais spéciaux aux joueurs du monde entier et où la marque était particulièrement mis en avant, sans oublier le succès des Nissan Silvia dans le monde du drift. Plus tard dans les années 2000, des versions modifiées des voitures de route de Nissan ont été ajoutées au portefeuille de Nismo - bien que celles-ci soient restées limitées au marché intérieur japonais pendant des années.

Le vaisseau amiral R35 GT-R reste l'une des voitures rapides à traction intégrale les plus excitantes jamais construites. Elle gagne le super GT japonais en 2011 et 2011, ainsi que le Blancpain Endurance series en 2015. Quant à la version de route…dans la GT-R Nismo, le V6 de 3.8 litres développant habituellement 550 ch voit sa puissance passer à 600 ch et son couple à 652 N m. Qui peut oublier les accélérations démoniaques de la GT-R avec son launch control ?

Pour marquer l'occasion, une collection de ses plus grands succès est exposée au siège mondial de Nissan à Yokohama, notamment une R390 GT1 qui était sur le podium du Mans, la R91CP qui a triomphé à Daytona, les 270R et 400R, ainsi qu'une GT-R Groupe A qui a conquis tout le monde.

Takao Katagiri, responsable mondial du sport automobile chez Nissan, a ajouté : « Notre objectif est de procurer de l'exaltation aux fans sur le circuit et d'intégrer les enseignements tirés de la course dans des produits que les clients peuvent acheter. Notre objectif à long terme est d'étendre progressivement notre activité à l'échelle mondiale, en proposant des modèles NISMO toujours plus excitants aux clients du monde entier. »

Nismo avait disparu depuis quelques temps de l’Europe, les modèles thermiques survitaminés n’y étant plus en odeur de saintété. Le label va néanmoins faire son retour…avec l'Ariya NISMO, un SUV électrique. Sacrilège sans doute !