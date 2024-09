Essai rétro: Honda Insight 1999

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Alors que la dernière génération de Prelude tirait sa révérence à l'aube du XXIème siècle, un nom qui doit revenir sur un coupé hybride, c'est avec un coupé bien différent que Honda s'engageait dans la voie de l'hybride.

Construite aux côtés de la NSX et de la S2000

Lancé en 1999, l’Insight dérive du concept J-VX, présenté au salon de Tokyo en octobre 1997. Ce coupé deux places est équipé d’un petit moteur de 1.0 litre assisté par un moteur électrique. C’est la naissance de l’IMA, pour Integrated Motor Assist, le premier système hybride de Honda. Le moteur électrique de 10Kw est positionné entre le moteur 3 cylindres Vtec et la boite manuelle à 5 rapports. Fabriquée dans l’usine de Takanezawa à Tochigi, aux côtés de la NSX et de la nouvelle S2000, l’Insight est aussi exclusive, sa structure est entièrement en aluminium, que son allure est singulière. Avec sa silhouette lisse comme un galet et ses roues carénées, elle semble sortir tout droit d’une soufflerie.

L’insight, première voiture hybride vendue en Europe

La diffusion de l’Insight ne se limite pas au Japon. Honda le premier exporte son hybride aux Etats Unis et en Europe, et ce dès 1999. Une poignée d’Insight seront vendues neuves en France. Certains concessionnaires se fournissant auprès de collègues européens, une démarché facilité par l’homologation communautaire du modèle.

Une Honda de la fin des années 1990

Honda UK possède une collection de modèles anciens, qui va du cabriolet S800 au CR-Z, en passant par l’Insight. C’est cette dernière, au coloris « Lime Green » que nous avons pris en main. Si le dessin surprend, cette Insight est bien une Honda de la fin des années 1990. L’accastillage a des airs de déjà vu sur les Civic de cette époque, quand le volant provient lui de la S2000. Mais sans gainage cuir, ascétisme oblige. Le bruit creux qu’émet la portière lorsque on la claque est sans appel! Chaque gramme est compté. Les sièges bicolores apportent un peu de gaité mais ils ne sont pas bien épais. Le poids toujours. On se retrouve assis au ras du sol,comme dans le roadster trois fois plus puissant. Une position de conduite parfaite, avec une visibilité aussi bonne vers l’avant qu’exécrable vers l’arrière . Il est temps de lancer le petit 3 cylindres pour parcourir quelques miles.

Légèreté et agilité

J’avais eu l’occasion de conduire une Insight en 2001, en plein Dieselmania. L’hybride semblait alors une solution farfelue d’ingénieurs japonais. Pourtant, comme il y a 25 ans, on est séduit par le silence qui règne des le démarrage et la douceur de l’ensemble, loin des HDI alors en vogue.

Un premier bon point pour notre Insight contre balancé par des bruits de roulements importants, accentués par des résonances dans les passages de roues. L’insonorisation est limitée et l’amortissement, calqué sur celui des Civic de l’époque est ferme. On retrouve d’ailleurs les mêmes bonnes dispositions du châssis. C’est vif, amusant à conduire, et la boîte de vitesses est un régal. Du fait d’un poids limité, ça freine plutôt bien et ça ne consomme rien. Après le passage de plusieurs essayeurs, sans chercher le moindre record, le compteur de notre Insight, indique 60mpg, soit moins de 4,7 litres aux 100 kilomètres. Des chiffres qui mettent tout le monde d’accord. On comprends pourquoi cette drôle d’auto à son lot de fanatiques parmi les « hypermiler ».

L'insight en chiffres

Moteur : 3 cylindres 995cm3. Simple arbre à cames en tête. 12 soupapes VTEC-E

Traction Avant . Transmission Manuelle à 5 rapports

Puissance maxi thermique: 68cv à 5700tr/min

Puissance maxi électrique: 14cv à 3000tr/min

Puissance maximum: 76cv à 5700tr/min.

Régime maxi 6200tr/min

Performances

0 à 100kmh en 12 secondes

Vitesse maximum: 177km/h

Dimensions

Longueur: 3940 mm

Largeur: 1695 mm

Empattement: 2400 mm

Hauteur: 1355 mm

Poids à vide: 900kg

Une longueur d’avance L’histoire a retenu la Prius. Techniquement très évoluée, le vilain petit canard Toyota a gagné le terrain commercial et médiatique avec une familiale pratique et bien équipée. L’Insight a suivi une voie originale, celle du dépouillement qui, à l’époque de la première Lotus Elise, était parfaitement compris. Les temps ont changé, mais cette Insight garde toute sa saveur et mérite déjà sa place comme objet de collection. Et son concept associant innovation et légèreté était et reste d’actualité.

Bernard Fournol

Rédacteur

