Découverte : Officine Alfa Romeo Bergia à Pinerolo

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

La marque Alfa Romeo a toujours été très importante pour Paolo Bergia, qui a commencé à travailler chez le concessionnaire Alfa Romeo de Pinerolo aux côtés de son père, apprenant ainsi les ficelles du métier. Très jeune, en 1978, il ouvre son propre atelier dédié exclusivement aux Alfa Romeo et devient immédiatement agréé. Cultivant déjà une passion pour les voitures anciennes, il débute ici ses premiers travaux sur une GT Junior. Pendant 19 ans, l’officine est restée un atelier agréé Alfa Romeo et, même après avoir terminé son mandat, elle s'est toujours occupée de voitures de cette marque et compte encore aujourd'hui une clientèle fidèle.

La restauration

Restaurateur confirmé de machines anciennes, il se démarque par le savoir-faire acquis et, comme il est de plus en plus difficile de trouver des pièces détachées, de nombreux détails sont reproduits en interne de manière artisanale, fidèles à l'original.

L’atelier de restauration se compose en effet de différents espaces, dédiés aux carrosseries (une coque de TZ2 Tubolare est accrochée à un mur !), à l’usinage de pièces, au stockage de véhicules (incroyable collection présente ce jour-là avec une 1900 CS Touring, Giulietta Sprint, Giulietta SS, Giulia nuova, Spider Touring 2600, Giulia GTV 2000, Giulietta Ti, etc) mais aussi à l’entretien des moteurs, comme le bloc de GTA qui était installé sur le banc d’essai au moment de notre visite. Plusieurs véhicules étaient en cours de restauration, avec un intérieur désossé qui laissait entrevoir le cablage électrique. Les pièces détachées ne manquent pas non plus, entre les volants, les tableaux de bord, les leviers de vitesse et autres blocs optiques.

Un véritable musée

Mais plus encore, l’atelier s’apparente à une véritable « caverne d’Alfa Baba », où un musée privé s’expose à vos yeux ébahis : enseignes, photographies, dessins, posters, banderoles, affiches, pièces détachées, vêtements (combinaisons de mécanos bleues et autres polos Autodelta), miniatures, volants, trophées, brochures, catalogues, plaques d’identification, logos et autres plaques de rallye et course de côte trônent. Vous pouvez même admirer des pompes à essence et des postes de radio vintage)

Quelques pièces incroyables se révèlent au passage, mais il est difficile de tout voir et repérer, tant la collection est riche : une réplique du V6 de la 155 DTM, qui était offert à des concessionnaires, une affiche des prix de la gamme Alfa Romeo de 1932 ou encore des moules pour reproduire le Scudetto ! On remarque aussi, sur le pont en cours d’entretien, et dans la galerie d’exposition, des Giulia GTAm – replica – qui sont utilisées en course de côte par Paolo Bergia.

Clou du spectacle, nous avons ensuite eu la chance de monter à l’étage et de découvrir les bureaux de l’officine, avec, là encore, une décoration à rendre fou n’importe quel Alfiste, mais surtout une impressionnante collection de revues et de documentation, notamment les exemplaires de Ruote Classiche, le grand magazine spécialisé en Italie dans le véhicule ancien.