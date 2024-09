100 ans déjà : Fiat SB4 "Mefistofele"

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Au début des années 20, alors que le sport automobile reprend son envol, FIAT est à la pointe de l’innovation technologique. C’est notamment la 805 qui est la première à être équipée d’un compresseur. Dans le cadre des 125 ans de la marque turinoise, un monstre a été célébré à l’occasion de nombreuses festivités et expositions organisées cette année : la Fiat Mefistofele.

Puissance et gloire

Parler de la Fiat Mefistofele, c'est parler de son créateur, l'Anglais Ernest Eldridge. Comme beaucoup de jeunes issus de bonnes familles de l'époque, il trouve dans les nouvelles technologies comme l'automobile et l'aviation un terrain parfait pour assouvir sa soif de gloire et d'aventure. Né dans la noblesse londonienne en 1897, Eldridge abandonne ses études pour combattre pendant la Première Guerre mondiale, conflit au cours duquel il eut son premier contact avec l'automobile en tant que conducteur d'ambulance. Après le conflit, il vit avec intensité ses deux grandes passions, l’aviation et le sport automobile. Un amour des émotions fortes qui l'a conduit vers le monde des compétitions et un objectif clair : établir un record de vitesse capable de tenir dans le temps. Sa méthode : adapter un moteur d'avion à une voiture de course.

Bricolage et ingéniosité

À cette époque, les « gentlemen drivers » ne disposaient pas d’une équipe d’ingénieurs et de designers travaillant pour obtenir l’alliage le plus léger ou le coefficient aérodynamique optimal. Les conducteurs devaient utiliser leur propre voiture et visiter des casses pour, après des heures d'essais et d'erreurs, obtenir un véhicule aux performances gagnantes. En 1921, suite à ce procédé, il développa une voiture qui, grâce au moteur d'avion de 240 ch , était capable d'atteindre 150 km/h. Mais cela ne suffisait pas.

Eldridge s'est appuyé sur la technologie Fiat de l'époque en achetant une Fiat SB4 accidentée, et en obtenant le moteur Fiat A.12. Ce moteur six cylindres en ligne, refroidi par eau, était construit par a Societe ITaliana Aviazione,devenue pendant le conflit Fiat AViazione. Il présentait des caractéristiques très appréciées, avec une distribution à un arbre à cames en tête, disposant de 4 soupapes par cylindre. L'alimentation était assurée par un carburateur double corps. Produit à plus de 13.000 exemplaires, ce bloc motorisa des avions de reconnaissance comme le SIA 7B ou le Fiat R2 et le bombardiers Caproni Ca.44. La cylindrée ? 21.7 litres, oui ! Le poids ? 415 kilos. Mamma mia !

Installer une telle masse à l’avant d’une voiture n’aurait pas été une tâche facile. Dans la partie mécanique, Eldridge a modifié les cylindres en les équipant de quatre soupapes avec bougies Magneti Marelli tandis que la carrosserie a été allongée en utilisant les restes d'un bus londonien accidenté. Le résultat, un véritable « Frankenstein » mécanique capable de développer 350 ch à 1 800 tr/min et de produire un bruit infernal, qui lui valut le surnom de « Méphistophélès » avec lequel il entra dans l'histoire.

Record

« Méphistophélès » a rapidement attiré l'attention. Delage et son pilote vedette, René Thomas, multiple champion des 500 milles d'Indianapolis, l'ont défié en duel pour tenter de battre le record du monde de vitesse. Son arme : le Delage V12 « La Torpille » de 350 CV. La date : juillet 1924 sur la route nationale 20, près d'Arpajon .

Le 5 juillet, la Fiat Mefistofele établit le record du monde sur chemin de terre, atteignant 230,55 km/h. Mais ses adversaires portent réclamation, car la Fiat ne dispose pas de marche arrière, condition nécessaire pour approuver le record. Le lendemain, ils battront le record avec 230,63 km/h. Cela n'a pas découragé Eldridge qui, avec l'aide d'un forgeron local - le mystère reste entier sur ce bricolage accéléré et miraculeux ! - a réussi à intégrer un dispositif de marche arrière pour sa voiture de course. Avec cette modification, il reprend la route le 12 juillet et goûte sa revanche : 234,98 km/h, un chiffre qui fait de lui une légende.